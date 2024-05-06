Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze'yi Protesto Ediyor - Son Dakika
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Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze'yi Protesto Ediyor

Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Gazze\'yi Protesto Ediyor

Sakarya Üniversitesi öğrencileri, Gazze'deki saldırıları protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde başlayan eylem hareketine destek olmak amacıyla çadır nöbeti tutuyor. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Üniversite Komisyonu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, çadırlarda nöbet tutarken aynı zamanda saldırıların yansıtıldığı bir fotoğraf sergisi açtı. ABD'deki üniversitelerde başlayan ve dünya genelinde yayılan eylemlere destek veren öğrenciler, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı durduklarını belirtti.

06.05.2024 21:03  Güncelleme: 21:13
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Sakarya Üniversitesi öğrencileri, Gazze'deki saldırıları protesto etmek ve ABD de bulunan üniversitelerde başlayan eylem hareketine destek olmak amacıyla çadır nöbeti tutuyor.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şube Üniversite Komisyonu öncülüğündeki etkinlikte kampüs içerisindeki helikopter pisti alanına kurulan çadırlarda nöbet beklemeye başlayan öğrenciler, burada saldırıların yansıtıldığı fotoğraf sergisi de açtı.

Ziyaretçilere ikramda bulunulan alanda dilek ve temennilerin yazıldığı pano da hazırlandı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Sakarya Şube Üniversite Komisyon Başkanı Muhammed Şimşek, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından yapılan sistemli soykırımın insanlık tarihinin en kanlı vahşetleriyle devam ettiğini söyledi.

Saldırılarda 15 binden fazla çocuğun, 10 binden fazla kadının öldürüldüğünü, hastanelerin hedef alındığını, yeni doğmuş bebeklerin vahşice katledildiğini ifade eden Şimşek, "İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımına karşı yeryüzündeki her bir bireyin insanlık onurunun sesi olarak tepki vermesi insan olmanın temel gereksinimlerinden biridir. Anadolu Gençlik Derneği Üniversite Komisyonu olarak 81 ilde üniversitelerde kampüs intifadamızı başlattık ve direniş çadırlarımızı kurduk." dedi.

İsrail'in kanlı terör eylemlerinin başladığı ilk günden beri tüm dünyada insanların siyonistlerin bu soykırımına kaşı büyük tepkiler ortaya koyduğunu aktaran Şimşek, son olarak ABD'de bulunan seçkin üniversitelerde öğrenci ve akademisyenlerin Gazze'de 200 günü aşkın süredir devam eden İsrail soykırımına karşı onurlu bir direniş başlattığını anımsattı.

ABD de bulunan üniversitelerde başlayan ve "Kampüs İntifadası" olarak ifade edilen eylemlerin, dünyanın farklı ülkelerinde bulunan seçkin üniversitelere yayılarak küresel bir tepki haline dönüştüğünü vurgulayan Şimşek, "Bizler de buradan bu onurlu tepkiye desteğimizi ilan ediyoruz. İsrail tarafından Gazze'de yapılan sistemli soykırıma karşı durmak adına insanlığın sesi olarak demokratik tepkilerini ortaya koyan öğrenci ve akademisyenleri selamlıyoruz." diye konuştu.

İnsani ve hukuki bir çerçevede gerçekleşen tepkilerin şiddet yoluyla bastırmaya çalışan başta ABD ve Almanya olmak üzere Batı ülkelerini kınadıklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"İsrail tarafından yapılan katliam ve soykırımların en büyük destekçisi olan ABD, Almanya ve diğer Batı yönetimlerinin bir yandan tüm dünyaya insan hakları, ifade özgürlüğü ve demokrasi dersi verirken diğer yandan kendi içerisinde insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden birisine karşı insani tepkilerini gösteren öğrenci ve akademisyenlere yönelik sergilediği sert ve tahammülsüz tavrı kabul edilemez bulduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Şunu da ifade etmek isteriz ki, yaşananlar Batının demokrasi, ifade özgürlüğü ve insani değerler konusundaki iki yüzlülüğünü bir kez daha ortaya koymuştur. Son sözümüz şudur; İnsanlık onuru galip gelecek, siyonist vahşet son bulacak ve nehirden denize özgür Filistin kurulacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır."

Açıklamanın ardından tekbir getiren öğrenciler, Filistin bayrağı açtı.

Öğrencilerin 8 Mayıs'ta sonlandıracakları çadırdaki nöbeti sürüyor.

Kaynak: AA

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