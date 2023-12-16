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Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı - Son Dakika
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Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Sakarya ve Zonguldak\'ta hekimler ve sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
16.12.2023 - 16:42,
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ADIYAMAN'da, sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırıları sessiz yürüyüş ile protesto etti.

Mimar Sinan Parkı önünde toplanan 100 sağlık çalışanı ellerinde pankartlarla İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü saldırıları kınayarak sessiz yürüyüş düzenledi. Demokrasi Parkı'na yürüyen grup adına konuşan Ali Tamer, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaştığını belirterek, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk kurallar açıkça ihlal edilerek hastaneler, okullar ve hatta BM sığınaklar dahi hedef alınmış ve binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Hekimler ve sağlık çalışanlar olarak İsrail'in saldıklarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına mesleğimize yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız" dedi.

Açıklamanın ardından sağlık çalışanları bir süre slogan atıp, Gazze'de hayatını kaybedenlere dua ederek dağıldı.

Kaynak: AA
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Zonguldak, Filistin, Sakarya, İsrail, Mimar, Gazze, Son Dakika

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