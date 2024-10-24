Sakharov Ödülü 2023'te Venezuela'ya - Son Dakika
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Sakharov Ödülü 2023'te Venezuela'ya

AP, 2023 Sakharov Ödülü'nü Venezuela'nın muhalif liderlerine verdi.

24.10.2024 16:21
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Avrupa Parlamentosunun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nün bu yılki sahibi, Venezuela'da temmuzdaki başkanlık seçimlerinde Nicolas Maduro'ya karşı yarışan koalisyonun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado oldu.

AP Başkanı Roberta Metsola, Genel Kurul oturumunda 1988'den bu yana her yıl verilen ödülün bu yılki sahiplerini açıkladı.

Metsola, "Adil, özgür ve barışçıl bir iktidar geçiş arayışlarında, milyonlarca Venezuelalının ve AP için çok önemli adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerini korkusuzca savundular." ifadelerini kullandı.

Filistinli gazetecilere verilmedi

Bu yıl aday gösterilenler arasında İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananları dünya kamuoyuna aktaran Filistinli gazeteciler de yer alıyordu.

Aday gösterilen isimlerden Hamza ed-Dahduh, Şirin Ebu Akile, Yasir Murteca ve Ruşdi es-Serrac, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Sakharov Ödülü

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Adaylar, AP'deki siyasi gruplar ve en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirleniyor.

Ödül, geçen yıl 2022'de hayatını kaybeden Mahsa Emini ve İran'daki "Kadın, Yaşam ve Özgürlük" hareketine verilmişti.

Ödül töreni 18 Aralık'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Venezuela, Politika, Güncel, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakharov Ödülü 2023'te Venezuela'ya - Son Dakika

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