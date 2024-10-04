Salda Gölü'nde Sıcak Hava Balonu Turu - Son Dakika
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Salda Gölü'nde Sıcak Hava Balonu Turu

Salda Gölü\'nde Sıcak Hava Balonu Turu

TÜRSAB etkinliği kapsamında 138 kişi, Salda Gölü'nde sıcak hava balonu ile gökyüzünde uçtu.

04.10.2024 13:16
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TÜRSAB'ın Turizm Yüzyılı Burdur etkinliği kapsamında Salda Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçuşu yapıldı. 23 sıcak hava balonuna binerek 1400 metre irtifaya kadar yükselen 138 kişilik heyet, Salda'nın eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu. Etkinliğin devamında Kibyra ve Sagalassos antik kentleri ziyaret edildi.

TÜRSAB'ın Turizm Yüzyılı Burdur etkinliği ikinci gününde, Salda Gölü üzerinde geniş katılımlı sıcak hava balonu turu, Kibyra ve Sagalassos antik kentleri ziyaretleriyle devam etti. Etkinliğe TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, DEİK Başkanı Nail Olpak, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu ve İhtisas başkanları, köşe yazarları, sanatçılar, akademisyenlerin yanı sıra çok sayıda seyahat acentesi temsilcisi ve basın mensubu katıldı. Organizasyon kapsamında toplamda 138 kişi, 23 sıcak hava balonu ile Salda Gölü üzerinde 1400 metre irtifaya kadar yükseldi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm Yüzyılı kapsamındaki en önemli hedeflerden birinin harcama potansiyeli yüksek turistleri yurdun farklı destinasyonlarına çekmek olduğunu belirterek, bu kapsamda katma değerli turizm ürünlerini yeni destinasyonlarda ön plana çıkartmak istediklerini söyledi. Bağlıkaya, "Salda Gölü zaten başlı başına bir doğa harikası. Gökyüzündeki sıcak hava balonlarının artmasıyla oluşan görsel şölen, Salda Gölü'nün muhteşem güzelliğinin çok daha geniş kesimlerce duyulmasını sağlayacaktır" dedi.

Seyahat acentelerinin turizm için önemine dikkati çeken Firuz Bağlıkaya, bir destinasyon ne kadar çekici olursa olsun, ürün haline getirilip insanlarla buluşturulamazsa gerçek değerini bulamayacağına işaret etti. Firuz Bağlıkaya, "Turizm unsurlarının satılabilir ürün haline getirilmesi ve tüketicisine ulaşması ancak ve mutlaka seyahat acenteleri eliyle olur. Bu bakımdan Burdur'un turizmdeki gerçek değerini bulması için seyahat acentelerinin yapacağı çalışmalara öncülük yapmak amacıyla bu balon turunu organize ettik. Hem bu ürünü daha çok seyahat acentemiz tanısın hem de bir ürün olarak misafirlerine sunsun istiyoruz" diye konuştu.

Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, temmuz ayındaki tanıtım uçuşlarıyla birlikte Salda Gölü'nde balon uçuşlarının başladığını belirterek, "Salda Gölü'müz çok kıymetli bir yer. Tabiri yerindeyse Mars'ın üzerinde uçuyoruz. Burdur turizm yüzyılını yaşıyor. Burdur'da turizmde büyük bir atılım bekliyoruz" dedi.

KİBYRA VE SAGALASSOS ANTİK KENTLERİNE BÜYÜK İLGİ

TÜRSAB Turizm Yüzyılı Burdur etkinliği, balon turu organizasyonun ardından Kibyra ve Sagalassos antik kentleri gezisiyle devam etti. Söz konusu geziler sırasında Kibyra Antik Kenti'nde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Ticari Diplomasi' dersinde DEİK Başkanı Nail Olpak, öğrencilerle deneyim ve birikimlerini paylaşırken, TÜRSAB heyeti de dinleyici olarak bu özel derse katılım sağladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Salda Gölü'nde Sıcak Hava Balonu Turu - Son Dakika

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