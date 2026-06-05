Salda Gölü Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
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Salda Gölü Yeni Sezona Hazır

Salda Gölü Yeni Sezona Hazır
05.06.2026 13:03
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Yeşilova Belediye Başkanı, Salda Gölü'nün turizm ve bilim etkinlikleriyle dolu bir sezon geçireceğini açıkladı.

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki dünyaca ünlü Salda Gölü'nün yeni sezona hazır olduğunu söyleyen Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Salda'nın bilim turizminde de öne çıkacağını söyledi. Başkan Kurd, "Artık Salda Gölü bilimsel araştırmaların yapıldığı, özellikle yabancı bilim insanlarının geldiği, öğrencilerin bilim kampı yaptığı, astrolojik anlamda gökyüzü incelemelerinin yapıldığı bir alan haline geldi" dedi.

Burdur'da Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü'nün alınan tedbirlerle yeni sezona hazır olduğunu belirten Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, geçen yıl Salda Gölü manzaralı Kayak Merkezi ve Salda Gölü'ne 400 binden fazla ziyaretçinin geldiğini, bu yıl sayının daha fazla olmasını beklediklerini söyledi.

'BÖLGEMİZ GERÇEKTEN BİR DOĞA HARİKASI'

Başkan Kurd, "Yaz aylarının gelmesiyle artık Salda Gölü'müz ve Yeşilova'mız yaz sezonuna hazır. Salda Gölü'müzde mart ayında duatlon etkinliğimiz oldu. Şimdi de valiliğimiz tarafından 2 gün süren Salda Bilim Günleri düzenlendi. Bilim, turizm, doğanın bir arada bulunduğu Salda Gölü turizm sezonuna hazır. Tabii güllerden sonra lavantaların da açmasıyla tam bir görsel şölen oluşacak" dedi. Geçen yıl yaklaşık 400 bin ziyaretçi geldiğini aktaran Başkan Okan Kurd, "Tabii bunun içerisinde kayak merkezini de dahil edersek, 400- 500 bin arasında bir turist girişi olmuştur. Salda Gölü tam anlamıyla yeni sezona hazır. Biz bu kadar güzel bir coğrafyaya daha çok ziyaretçi gelmesini istiyoruz. Bölgemiz gerçekten bir doğa harikası. Türkiye'nin en derin ikinci gölü Salda" diye konuştu.

'ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERİ ALINDI'

Salda Gölü'nde 4-6 Haziran tarihleri arasında Bilim Şenliği düzenlendiğini hatırlatan Belediye Başkanı Okan Kurd, "Mars'taki yaşamı araştıran özellikle yurt dışından bilim insanları burada. Araştırma yapıyorlar. Böyle özellikli bir coğrafyada daha çok beklentimiz var tabii ki. Ziyaretçi sayımızın artmasını bekliyoruz. Salda Gölü dünya çapında bir değer olduğu için dünyada jeolojik anlamda 100 önemli yer arasına girdi. Jeolojik miras ilan edildi. Tabii buranın da korunması ve gelecek nesillerimize sağlıklı bir şekilde aktarılması için çevresel koruma önlemleri alındı. Bunların en başında da sahiller korunuyor. Motorlu araçlara gölde izin verilmiyor. Sadece güvenlik amacıyla elektrikli araçlarla izin veriliyor, jandarmanın da atlı birlikleri etrafta doğaya zarar vermeden önlem alıyor. Yüzme ile ilgili alanlarımız var Salda Gölü kenarında. 4 noktada Salda Gölü'ne girişlerimiz mevcut yüzme amacıyla. Cankurtaran önlemleri de alınmış durumda. Bütün önlemler hazır şu anda. Artık Salda Gölü turizmi artık evrilen bir noktaya geldi. Geçen yıl triatlon, bu yıl da duatlon etkinlikleri yapıldı. Şimdi de bilim turizmi başladı. Bunun önümüzdeki sene daha da büyüyeceğini öngörüyoruz. Artık Salda Gölü bilimsel araştırmaların yapıldığı, özellikle yabancı bilim insanlarının geldiği, öğrencilerin bilim kampı yaptığı, astrolojik anlamda gökyüzü incelemelerinin yapıldığı bir alan haline geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Turizm, Güncel, Yaşam, Bilim, Salda, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Salda Gölü Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

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