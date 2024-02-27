Salt\'ın iklim değişikliği gösterimi Açık Sinema\'da

Salt'ın iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmeyi amaçlayan gösterim programı "Bu son şansımız mı?", Açık Sinema'da izleyiciyle buluşacak.
Salt'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Filistin, İspanya, Kenya, Danimarka, İsveç ve Almanya'dan 7 belgesel filmin yer aldığı program, iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik, ekosistem kaynakları, insan ve olmayan varlıklar üzerindeki etkilerini irdeliyor.
Programın ilk filmi "Toplayıcılar Bingöl" (2020), Bingöl ve çevresindeki toplayıcılık kültürünün izini sürüyor. 29 Şubat'ta 19.00'da Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gösterilecek film, 1-3 Mart'ta saltonline.org üzerinden ide zlenebilecek.
Seçkide ayrıca "Between the Rains" (Yağmurlar Arasında), "From the Wild Sea" (Vahşi Denizlerden), "Vergiss Meyn Nicht" (Sahipsiz Meşeler), "Fauna", "A Thousand Fires" (Binlerce Ateş), "All of Our Heartbeats Are Connected Through Exploding Stars" (Patlayan Yıldızlar Bağlar Kalp Atışlarımızı) filmleri de yer alacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt Genel Müdürü Deniz Ova, 2015'ten bu yana etkinlikte 70'i aşkın filmin gösterildiğini belirterek, dünya çapında yaşanan ekolojik krizlerle toplumsal dönüşümleri anlamak ve farkındalık yaratmak için kültür kurumlarının kritik rolü olduğunu aktardı
Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer ise iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyümeyi odağa alarak topluma değer katmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Kurucusu olduğumuz Salt ile sürdürülebilirlik kavramını sanat aracılığıyla toplumsal gündeme taşımaya önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Garanti BBVA desteğiyle 29 Şubat-24 Mart'ta gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerin ardından tüm filmler saltonline.org üzerinden çevrim içi olarak izlenebilecek.
Türkiye'den erişime açık olan filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.
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