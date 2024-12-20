Salvini'nin Yargılaması Başladı

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İtalya'da Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı, aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini'nin, 2019'da İçişleri Bakanı olduğu sırada İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri günlerce karaya yanaştırmaması nedeniyle "insanları alıkoyma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının, Ağustos 2019'da Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca karaya yanaştırmaması sebebiyle Salvini için 2021'de başlattığı yargı sürecinde sona gelindi.

Pagliarelli Cezaevi'ndeki mahkemede görülen davanın karar duruşması oturumu, bu sabah başladı.

Savcılık makamının, Open Arms'taki göçmenlerin karaya çıkmasını engellediği için göçmenleri alıkoyması ve resmi görevlerini yapmayı reddetmesinden dolayı 6 yıl hapis cezası talep ettiği Salvini, sabah duruşmaya geldi.

Salvini, girişte basına mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaptıklarımla kesinlikle gurur duyuyorum. Verdiğim sözleri tuttum, kitlesel göçe karşı mücadele ettim. Karar ne olursa olsun bugün benim için güzel bir gün çünkü ülkemi savunmuş olmaktan gurur duyuyorum. Bunu yine olsa yine yapardım ve yapacağım." dedi.

Salvini'ye, iktidar ortakları ile partisi Lig'in Avrupa Parlamentosu içinde yer aldığı grup "Avrupa'nın Vatanseverleri"nden destek ve dayanışma mesajları geldi.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk da sosyal medya platformlarında, "Salvini'nin İtalya'yı savunduğu için yargılanması saçma." ifadesini kullandı.

Musk, geçen ay da İtalya ile Arnavutluk arasındaki göçmen anlaşmasının işlemesine izin vermedikleri gerekçesiyle İtalyan hakimleri eleştirmiş ve bu çıkışıyla tepki almıştı.

Muhalefetteki Yeşil-Sol İttifakından parlamenter Angelo Bonelli ise Salvini'nin bu süreci "hakimlere saldırmak için siyasi bir hadiseye dönüştürmeye çalıştığını" söyledi.

Mahkemede hakim heyetinin, Salvini'ye ilişkin kararını akşam açıklamasının beklendiği bildirildi.

Open Arms hadisesi

Aşırı sağcı Lig Partisi ile 5 Yıldız Hareketinin Haziran 2018'de kurduğu ve Eylül 2019'a kadar görevde kalan koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Salvini, bu dönemde düzensiz göçü önlemeye yönelik sert tedbirleri uygulamaya koymuştu. Salvini, Orta Akdeniz'de göçmenleri kurtaran çok sayıda STK gemisi ile İtalyan güvenlik güçlerine ait gemilerin de İtalyan limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, karaya yanaşmalarına izin vermemişti. Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini'ye, görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti.

İtalyan Senatosu, aynı zamanda senatör olduğu için Salvini hakkında Palermo Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeye 30 Temmuz 2020'de onay vermiş ve eski bakanın yargılanmasının önünü açmıştı.

Salvini, Temmuz 2019'da Akdeniz'de kurtarılan 131 düzensiz göçmenin günlerce Gregoretti sahil güvenlik gemisinden inmesine izin vermediği için görevini kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamalarıyla Katanya'da benzer yargı süreci geçirmişti.

Katanya'daki ön inceleme duruşmasında, Ön Duruşma Hakimi Nunzia Sarpietro, Salvini için hem savunma tarafı hem de savcılıktan gelen davanın düşürülmesi talebini kabul etmişti. Böylece aşırı sağcı lider, yargılandığı iki davanın birinde suçsuz bulunmuştu.