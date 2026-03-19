Şam\'da Türkler Ramazan Bayramı Hazırlığı Yapıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Türkler, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında Hatay usulü Osmaniye kömbesi yaparak, Türk kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

Şam'ın Kasiyun Dağı çevresindeki Muhacirin bölgesinde yaşayan Türk kadınlar, bir araya gelerek Osmaniye kömbesi hazırlıyor.

Nesilden nesile öğretilerek aktarılan bu geleneksel lezzet sayesinde, hem bayram coşkusunu paylaşıyor hem de kültürel değerlerini koruyorlar.

Yıllar önce Türkiye'den göç ederek Şam'a yerleşen Türkler, vatan hasretiyle Türkiye'ye dönmeyi ve ailelerini ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söylüyor.

-"Her evde Türk bayrağı var"

AA muhabirine konuşan Hatay'ın Karlısu köyünden Fatma Velid, Ramazan Bayramı öncesinde komşularıyla birlikte geleneksel hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Velid, bayramda Hatay yöresine ait kömbe yaptıklarını ve bu geleneği her yıl sürdürerek Türk kültürünü yaşattıklarını ifade etti.

Kömbenin un, süt, şeker, baharat ve yağla hazırlandığını anlatan Velid, hazırlıkların imece usulüyle gerçekleştiğini, herkesin bir araya gelerek birlikte çalıştığını dile getirdi.

Mahallede Türk kimliğinin güçlü olduğunu vurgulayan Velid, "Her evde Türk bayrağı var. Mahallede yaşayanların büyük bölümü Türkiye kökenli." diye konuştu.

Türkiye'deki akrabalarını çok özlediklerini belirten Velid, Suriye kimliğine sahip oldukları için Türkiye'ye gidemediklerini, savaş sonrası hayatın hala zor olduğunu, ancak güvenliğin sağlandığını, ekonomik sıkıntılara rağmen bayram hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Velid, vatandaşlık konusunda yardım beklediklerini de sözlerine ekledi.

-"Dedelerimizin, ninelerimizin adetlerini yaşatıyoruz"

Şam'ın Kasiyun Dağı etrafındaki Türk Mahallesinde yaşayan Ayşe Halil ise, savaştan dolayı 2011-2012 yıllarında Şam'dan ayrıldıklarını ifade ederek, önce Lazkiye'ye, ardından babasının köyü olan Hatay Karlısu'ya gittiklerini söyledi.

Karlısu'da yaklaşık 12 yıl kaldıklarını dile getiren Halil, yolculuk sırasında rejim askerleri tarafından sık sık durdurulduklarını ve büyük korku yaşadıklarını ifade etti.

Şam'da kaldıkları dönemde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Halil, evlerine defalarca baskın yapıldığını ve bu nedenle evi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Daha sonra oğluyla birlikte yeniden Şam'a döndüklerini, kızlarının ise Türkiye'de kaldığını ve orada evlendiklerini anlatan Halil, Türkler ve Arap komşuların birlikte yaşadığını hatırlatarak, herkesin birbirine destek olduğunu, hastalıkta ve zor zamanlarda ziyaretleşmenin sürdüğünü dile getirdi.

Türk kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini vurgulayan Halil, geleneksel yemekleri yapma nedenlerinin geçmişi unutmamak olduğunu belirterek, "Kömbe ve kurabiye yaparak dedelerimizin, ninelerimizin adetlerini yaşatıyoruz." dedi.

Türkiye'ye gitme konusunda kimlik sorunları yaşadıklarını söyleyen Halil, Suriye kimliğine sahip olduklarını, daha önce verilen geçici koruma kimliğinin geri alındığını ve bu nedenle Karlısu'ya akrabalarının yanına gidemediğini ifade etti.