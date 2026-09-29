Engelli milli yüzücülere 2011'de verilen ödüller geri isteniyor: Sporcular yıllardır borçlu görünüyor - Son Dakika
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Engelli milli yüzücülere 2011'de verilen ödüller geri isteniyor: Sporcular yıllardır borçlu görünüyor

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Kahramanmaraşlı engelli eski milli yüzücüler Özlem Kaya ve Beytullah Eroğlu, 2011 Avrupa Şampiyonası başarılarının ardından aldıkları ödüllerin bir kısmının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından fazla ödeme gerekçesiyle geri istendiğini anlattı. Yargı süreci sürerken sporcuların avukatı Ahmet Çabukel, benzer durumda 11 milli sporcu bulunduğunu belirterek şampiyonlukların cezayla değil ödülle karşılanması gerektiğini söyledi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraşlı engelli eski milli yüzücüler Özlem Kaya ve Beytullah Eroğlu'ndan, 2011'deki Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarının ardından kendilerine yanlışlıkla fazladan verildiğini savunduğu altınların iadesini talep etti. Bakanlık ve eski milli yüzücüler arasındaki yargı süreci devam ederken, yüzücülerin avukatı  Ahmet Çabukel aynı durumda 11 milli sporcunun bulunduğunu belirterek, "Milli yüzücülerimizin şampiyonluklarının karşılığı ceza değil, ödül olmalıdır" dedi. 

Engelli milli yüzücü Özlem Kaya, 2011 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada üçüncü olduğunu ve başarısının ardından kendisine ödül verildiğini söyledi. Kaya, ancak 2015 yılında ödemenin fazla yapıldığı gerekçesiyle paranın bir kısmının geri istendiğini, ardından icra süreci başlatıldığını, buna itirazda bulunduklarını, yargı sürecinin ise devam ettiğini anlattı.

ÖDÜLLE ALDIĞI EV DEPREMDE YIKILDI

Ödülü de kullanarak 2012 yılında, düğününden bir ay önce ev aldığını belirten Kaya, 2023 depremlerinde evinin yıkıldığını ve daha sonra TOKİ tarafından verilen konut için borçlandığını anlattı. Dört çocuk annesi olduğunu ve hasta kızının tedavisiyle ilgilendiğini belirten Kaya, "Şu an bu parayı ödeyebilecek durumda değilim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Spor Bakanımızdan konuyla ilgilenmelerini, bize yardımcı olmalarını rica ediyorum" dedi.

EROĞLU: HALA BORÇLU GÖRÜNÜYORUM

Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan engelli eski milli yüzücü Beytullah Eroğlu da 2011 yılında Avrupa şampiyonu olduğunu, bu başarısının ardından kendisine fazla ödeme yapıldığının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bildirildiğini söyledi.

Yaklaşık dört yıl sonra hakkında icra takibi başlatıldığını belirten Eroğlu, daha sonraki yıllarda kazandığı Avrupa ve dünya derecelerinden elde ettiği başarılar üzerine verilmesi gereken ödüllerin, yargılama konusu edilen "borçtan" kesildiğini ifade etti.

Eroğlu, "Biz ülkemizi ve bayrağımızı temsil ettik. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Türk bayrağını uluslararası organizasyonlarda dalgalandırdık. Ancak bakanlıktaki bir memurun yaptığı hatanın bedelini yıllardır biz ödüyoruz. Biz yanlış bir şey yapmadık. Eğer ortada bir yanlış varsa, bu yanlışı kimin yaptığı ortaya çıkarılmalı ve sorumluluk ona yüklenmelidir" dedi. 

ŞAMPİYONLUĞUN KARŞILIĞI CEZA DEĞİL, ÖDÜL OLMALI

Sporcuların avukatı Ahmet Çabukel ise 2011 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılan 11 milli sporcunun benzer durumda olduğunu söyledi. Çabukel, ödüllerin verildiği dönemde ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldığını ve görevli memurun değişikliği gözden kaçırması nedeniyle sporculara fazla ödeme yapıldığının ileri sürüldüğünü belirtti.

Özlem Kaya ve Beytullah Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu sporcuların daha sonraki yıllarda da milli takımda yer alarak Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Çabukel, Kaya'nın depremde evini kaybetmesi ve ardından TOKİ borcuyla karşı karşıya kalmasının da mağduriyeti artırdığını söyledi.

Eroğlu'nun ise sonraki başarılarından elde ettiği ödüllerin dava konusu borçtan mahsup edilmesine rağmen hala borçlu göründüğünü savunan Çabukel, 2011 yılında 60 bin lira olarak verilen ödül için daha sonraki hesaplamalarda 174 bin liraya kadar geri ödeme talep edildiğini iddia etti.

Çabukel, "Milli yüzücülerimizin şampiyonluklarının karşılığı ceza değil, ödül olmalıdır. Bu konuya müdahale edilmesini istiyoruz. Sporcularımız davet edilmeli, başarıları yeniden takdir edilmeli ve Türk bayrağını uluslararası arenada taşıdıkları için kendilerine teşekkür edilmelidir" dedi.

Kaynak: ANKA
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