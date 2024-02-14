Samsun Adliyesi Çalışanları Sigarayı Bırakıyor

SAMSUN'da 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 'Adliye çalışanları sigarayı bırakıyor' etkinliği düzenlendi.
Samsun Adliyesi Mahkemeler Eğitim Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz, Başkan Yardımcısı Şevki Gülay ve adliye çalışanları katıldı.
Etkinlikte sağlık müdürlüğü ekipleri, adliye çalışanlarına sigarayı bırakmalarına yönelik eğitim, danışmanlık, yönlendirme, karbonmonoksit ölçümü ve sigara bağımlılık ölçeği uygulandı.
Etkinlik hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz, 'Buradaki etkinlikte biz ilk önce sigaranın zararlarını anlatacağız. Bağımlılıktan nasıl kurtulacaklarını anlatacağız. Solunum fonksiyon testi yapacağız. Karbonmonoksitlerini ölçeceğiz. Uyguladığımız ölçeğe göre de kişilere destek vereceğiz. Sigara bırakma polikliniklerimize davet edeceğiz. Sonrasında da onları takip edeceğiz' dedi.
BAŞSAVCI KILIÇ: DUMANINI YEL ALIR, PARASINI EL ALIR, ZARARI SANA KALIR
Adliye çalışanlarının sigarayı bırakmaları için ilk adımı attıklarını ifade eden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, '9 Şubat sigarayı bırakma günü. Biz de Samsun Adliyesi çalışanları olarak inşallah bugün itibariyle sigarayı bırakma etkinliğine adım adıyoruz. Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüzün Halk Sağlığı Başkanlığının desteği ile personelimize, meslektaşlarımıza sigaraları bırakma konusunda destek vereceğiz. Bugün de ilk adımı atmalarını sağlayacağız. Sigaranın ucunda birçok zarar var. Ama ben farklı bir yönünü aktarmak istiyorum. Sigara içenler aynı zamanda kapalı alanda içemedikleri için dışarı çıkıp sigarayı içmek zorundalar. Bu da hem zaman kaybına hem iş gücü kaybına hem de moral kaybına sebebiyet vermekte. Hatta bana göre kul hakkına girmekte. Çünkü siz dışarıda sigarayı içerken diğer mesai arkadaşınız sizin bıraktığınız işi tamamlamak zorunda. Dolayısıyla çalışma barışını da bozuyor' diye konuştu.
SİGARA İÇMEDİĞİ HALDE ÖLÇÜMÜ 5 ÇIKTI
Adliye çalışanları sigara bağımlılık ölçeği ve karbonmonoksit ölçeği yaptırdı. Sigara bağımlılık ölçeğinde kişilere sorulan 6 soru sonrası çıkan puanı 0-4 olanlar düşük, 4-6 olanlar orta ve 7-10 olanlar ise yüksek derecede bağımlı olduğu bildirildi. Karbonmonoksit ölçümünde ise 0-4 arasında olanların pasif içici ve vücudundaki karbonmonoksit oranının düşük olduğu belirtilirken, 5 ve üzeri olanların ise sigara kullandığı ve mutlaka bir kliniğe başvurmaları gerektiği belirtildi. Sağlık İl Müdürlüğü'nde basın biriminde görevli Ömer Sel'de çekim sonrası yaptırdığı karmonbonoksit ölçümü 5 çıktı. Hiç sigara içmediği halde çıkan rakama şaşıran Ömer Sel, kendisinin hiç sigara kullanmadığını, pasif içiciliğinin zirvesinde bir rakam çıktığını, sigara içenlerden artık daha da uzak duracağını söyledi. (DHA)
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