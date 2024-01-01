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Samsun'un Bafra ilçesinde İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından sabah namazında buluşma düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından sabah namazında buluşma düzenlendi

Bafra Büyük Camii'nde toplanan STK temsilcileri ve üyeleri, şehit ve gaziler ile İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden siviller için dualar etti. Programa birçok dernek ve platform da destek verdi.

Samsun\'un Bafra ilçesinde İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından sabah namazında buluşma düzenlendi
01.01.2024 - 16:25,
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Samsun'un Bafra ilçesinde, İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BAFİMDER) öncülüğünde sabah namazında buluşuldu.

Bafra Büyük Camii'nde toplanan STK temsilcileri ve üyelerince şehit ve gaziler ile İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarda hayatlarını kaybeden siviller için dualar edildi.

Programa, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), İmam Hatipler Derneği Bafra Şubesi (ÖNDER), Bafra İHH Şubesi, Memur-Sen, Filistin'e Destek Platformu, Bafra Din Görevlileri Derneği, Yavuz Selim Vakfı ve Bedesten Esnaf Grubu, Sabah Namazı buluşmasına destek verdi.

Program sonunda cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
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