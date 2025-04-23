Samsun'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Samsun\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı.

23.04.2025 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun'un Havza, Salıpazarı, 19 Mayıs, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde çeşitli törenler düzenlendi.

Tekkeköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında geçit töreni yapıldı.

Geçit töreni Murtaza Oktav Otobüs Terminali önünden başlayarak kaymakamlık önünde sona erdi.

Kaymakamı Enver Hakan Zengince, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmiş özel bir gün olduğuna dile getirdi.

Havza

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. Yılı Havza ilçesinde kutlandı.

Havza Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kutmalarda okullar geçit töreni yaptı.

Kutlamalar kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Salıpazarı

Salıpazarı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenle kutlandı.

Atatürk Anıtında yapılan törende anıta çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması'nın Türk milletinin kendi egemenliğini eline aldığı ve bağımsızlık yolunda büyük bir adım attığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklara emanet etmiş ve bu anlamlı günü onlara bayram olarak armağan etmiştir." dedi.

19 Mayıs

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. Yılı 19 Mayıs ilçesinde kutlandı.

19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama programında öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törende konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılını coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Çarşamba

Çarşamba Belediye Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir tarafından çelenk sunulması ile başlayan kutlama programı Çarşamba Durmuş Torun İlkokulu bahçesinde devam etti.

Okul bahçesindeki programda konuşma yapan Murat Bedir, "Bugün, milletimizin bağımsızlık yolundaki en büyük adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, sadece bir meclisin açıldığı tarih değil, aynı zamanda milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyduğu güveni ve inancı tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Kutlama programında günün anlamına ilişkin şiirler okunurken, halk oyunları gösterileri de yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

Programa Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Salıpazarı, Çarşamba, Tekkeköy, 19 Mayıs, 23 Nisan, samsun, Güncel, Eğitim, Yaşam, Havza, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor: Kritik seviyeye az kaldı Bitcoin hızlı yükselişini sürdürüyor: Kritik seviyeye az kaldı
Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi Küçücük çocuklar parktaki ağacı ateşe verdi
İsrail, Papa Francis için önce taziye mesajı paylaştı sonra sildi İsrail, Papa Francis için önce taziye mesajı paylaştı sonra sildi
TFF’den istifa eden Ceyhun Kazancı’nın yerine gelen isim belli oldu TFF'den istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine gelen isim belli oldu
Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
Ankara’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105’e yükseldi Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105'e yükseldi
Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim
Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu İstanbul Valisi Gül ile çocuklar arasında güldüren Beşiktaş diyaloğu
Zelenskiy’den Rusya’ya bir şartla ’barış’ mesajı: Masaya oturmaya hazırız Zelenskiy'den Rusya'ya bir şartla 'barış' mesajı: Masaya oturmaya hazırız
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde kabusu yaşadı

15:46 İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
15:30 Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
15:12 İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
14:07 Uzmanlardan 6.2’lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar Uzmanlardan 6.2'lik depremle ilgili kafa karıştıran açıklamalar
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:34 DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa etti
22:04 Mustafa Destici’nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı Mustafa Destici'nin 23 Nisan sürprizi gönülleri ısıttı
22:00 Polis üniformalı çocuklardan ’23 Nisan’ klibi Polis üniformalı çocuklardan '23 Nisan' klibi
21:37 Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı Maça dakikalar kala rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, hastaneye kaldırıldı
21:14 Fenerbahçe’ye şans tanımadılar Vodafone Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank oldu Fenerbahçe'ye şans tanımadılar! Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu
20:56 Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yakınındaki fabrikada yangın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınındaki fabrikada yangın!
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 16:06:35. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.