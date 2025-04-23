Samsun\'da 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun'un Havza, Salıpazarı, 19 Mayıs, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde çeşitli törenler düzenlendi.

Tekkeköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında geçit töreni yapıldı.

Geçit töreni Murtaza Oktav Otobüs Terminali önünden başlayarak kaymakamlık önünde sona erdi.

Kaymakamı Enver Hakan Zengince, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilmiş özel bir gün olduğuna dile getirdi.

Havza

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. Yılı Havza ilçesinde kutlandı.

Havza Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen kutmalarda okullar geçit töreni yaptı.

Kutlamalar kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'in yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Salıpazarı

Salıpazarı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, törenle kutlandı.

Atatürk Anıtında yapılan törende anıta çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılması'nın Türk milletinin kendi egemenliğini eline aldığı ve bağımsızlık yolunda büyük bir adım attığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklara emanet etmiş ve bu anlamlı günü onlara bayram olarak armağan etmiştir." dedi.

19 Mayıs

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. Yılı 19 Mayıs ilçesinde kutlandı.

19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama programında öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Törende konuşan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılını coşkuyla kutladıklarını dile getirdi.

Çarşamba

Çarşamba Belediye Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir tarafından çelenk sunulması ile başlayan kutlama programı Çarşamba Durmuş Torun İlkokulu bahçesinde devam etti.

Okul bahçesindeki programda konuşma yapan Murat Bedir, "Bugün, milletimizin bağımsızlık yolundaki en büyük adımlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, sadece bir meclisin açıldığı tarih değil, aynı zamanda milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyduğu güveni ve inancı tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Kutlama programında günün anlamına ilişkin şiirler okunurken, halk oyunları gösterileri de yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ise protokol üyeleri tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

Programa Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.