Samsun'da 400 Açık Kalp Ameliyatı Kutlandı - Son Dakika
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Samsun'da 400 Açık Kalp Ameliyatı Kutlandı

Samsun\'da 400 Açık Kalp Ameliyatı Kutlandı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2023'te 400'ün üzerinde açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

19.12.2024 18:16
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Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde yıl başından bu yana 400'ü aşkın açık kalp ameliyatının gerçekleştirilmesi dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen programdaki konuşmasında, başarılarından dolayı Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde görev yapan tüm ekibi tebrik etti.

Samsun'un kalp damar hastalıklarının tedavisi konusunda bir süre ciddi sorunlar yaşadığını belirten Aydın, "Kentteki hastalar Ankara ve İstanbul'daki merkezlere gitmek zorunda kalıyordu. Göreve başladığımızda ilk hedefimiz iyi bir kalp damar merkezi kurmaktı. İyi bir ekip oluşturduk ve şimdi o ekip büyük uyum içerisinde yola devam ediyor. Geçen yıl 400'ün üzerinde açık kalp ameliyatı yaptılar. Bu yıl da 400 doldu. Yıl sonuna kadar buna 5-10 daha eklenir." diye konuştu.

Aydın, çok ameliyat yapmanın iyi olup olmadığının tartışılabileceğini ancak ihtiyaçların karşılanmasını önemsediklerini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde 3 yıla yakın süreçte 1200 hastaya açık kalp ameliyatı yapıldığını söyledi.

Bu ameliyatların bina ve fiziki koşullar nedeniyle çeşitli zorluklar içinde başarıldığına işaret eden Uras, "Şehir hastanesi süreciyle yaklaşık iki katı büyüme olacak. Anjiyo sayımız 6'ya çıkacak. Şu an 14 olan ameliyathane sayısı şehir hastanesiyle 41'e çıkacak. Bir ameliyathanemizin içinde anjiyo cihazı da olacak. Hibrit ameliyathane olarak kalp damar cerrahisi ekibimiz hizmet verecek. Tüm sağlık çalışanları olarak Samsun halkına en iyi hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Biz, bölgenin amiral gemisiyiz." diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karagöz de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünün Karadeniz'in en büyük kliniği olduğunu, 2 profesör, 3 doçent olmak üzere 31 hekimin görev yaptığı serviste 221 kişinin çalıştığını ifade etti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Süren ile Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Emrah Ereren'in de konuşma yaptığı etkinlikte Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına plaket verildi, pasta kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da 400 Açık Kalp Ameliyatı Kutlandı - Son Dakika

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