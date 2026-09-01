Samsun\'da av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda palamut bolluğu: 400 gramlık palamut 150 liradan satışta

KARADENİZ'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda balık hareketliliği yaşandı. Samsun'da sezonun ilk gününde avlanan palamut ve diğer balık çeşitleri tezgahlarda yerini aldı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, gece 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Samsun'da teknelerle avlanan sezonun ilk balıkları da tezgahlarda yerini aldı. Av sezonunun ilk gününde tezgahta bolca palamut yer bulurken, onu istavrit ve mezgit takip etti. Tezgahlarda 400 gramdan başlayan palamudun tanesi 150, barbun kilo 200, mezgit 250, istavrit 150 liradan satışa sunuldu.

'DENİZ PALAMUT FIŞKIRIYOR'

Denizlerde palamudun bol olduğunu belirten balıkçı Yahya Kıyak (23), "Yasak bitti. Palamut balığı bol. 1-2 haftadır bol olduğunu belli etti. Deniz palamut fışkırıyor. Bugün tezgahlarımıza palamut dışında, mezgidimiz, istavritimiz, barbunumuz da var. Bu sene vatandaş bol bol palamut yiyecek, lüfer yiyecek, çinekop yiyecek. Yalnız bu sene vatandaş hamsiye biraz hasret kalacak. Ama palamut, mezgit, istavrit, somon, levrek, çupra gibi balıklar bol olacak. Vatandaşlarımız bol bol dolaplarını doldursun" dedi.

Balıklar bollandıkça fiyatların düşeceğini ifade eden balıkçı Batuhan Çağlayan (37) ise "Bugün tezgahlarda palamut, istavrit, mezgit balıkları var. İnce balık az ama bu sene palamut çok. İnşallah palamuttan yüzümüz gülecek. Şu anda 400 gramlık palamutları 150 liraya veriyoruz ama ilerleyen tarihlerde daha da çok bollanacak. Şu anda fiyatlar iyi başladı. Balıklar bollandıkça da fiyatlar düşecek" diye konuştu.

Yeni sezonun hazırlı olmasını dileyen vatandaşlar da taze balık almak için erken saatlerde balıkçıların yanına geldiklerini ve bu sezon bol bol balık yiyeceklerini ifade etti.