Samsun\'da Baba Oğul Arasında Bıçaklı Kavga: Oğul Yaralandı

Güncel

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Arslan Ş. (54), kendisinden para isteyen oğlu Saim Ş.'yi (31) çıkan tartışmada ekmek bıçağıyla yaraladı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Saim Ş., babası Arslan Ş.'den para isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Arslan Ş., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Saim Ş.'yi yüzünden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Saim Ş., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Aramada, suç aleti ile 1 tüfek ve 9 kartuş ele geçirildi.

Bu arada, Saim Ş.'nin kumar alışkanlığı olduğu, daha önce de ailesinden para istediği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,