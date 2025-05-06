Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayvacık'tan Çarşamba ilçesine giden Emirhan Yazıcı yönetimindeki 55 AJL 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hasan Uğurlu Baraj gölüne uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil ekipler tarafından çıkarıldı. Kaybolan Yazıcı'nın ise yapılan çalışmalarla cansız bedenine ulaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Baraj Gölüne Uçan Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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