Samsun'da Baraj Gölüne Uçan Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Baraj Gölüne Uçan Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun\'da Baraj Gölüne Uçan Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü Emirhan Yazıcı, baraj gölünde boğuldu.

06.05.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde baraj gölüne uçan otomobilin sürücüsü Emirhan Yazıcı (19), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Ayvacık'tan Çarşamba ilçesine giden Emirhan Yazıcı yönetimindeki 55 AJL 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hasan Uğurlu Baraj gölüne uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi. Otomobil ekipler tarafından çıkarıldı. Kaybolan Yazıcı'nın ise yapılan çalışmalarla cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ayvacık, Güncel, Samsun, Emlak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Baraj Gölüne Uçan Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
Peru’da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu Peru'da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın kızından CHP’ye geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın kızından CHP'ye geçmiş olsun telefonu
Kanada’dan vatandaşlarına uyarı: Fransa’da terör tehdidi yüksek Kanada'dan vatandaşlarına uyarı: Fransa'da terör tehdidi yüksek
Mertens çiftinden sürpriz Bebeklerine Türkçe isim verecekler Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler
Özel’e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: Türk elması Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 19:36:37. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Baraj Gölüne Uçan Araçta Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.