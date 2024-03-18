Samsun'da Çanakkale Zaferi'nde şehitler anıldı
SAMSUN - Samsun'da Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler ise dualarla yad edildi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla Samsun Valiliği tarafından düzenlenen programlar Kıranköy Şehitliği'ndeki törenle başladı. Şehitlik anıtına çelenklerin bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışının yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.
"Çanakkale Zaferimizin 109. yılı kutlu olsun"
Şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptığı konuşmada, "Anadolu'daki Türk varlığını korumak ve bin yıllık Türk topraklarını korumak için verilen mücadele ile milletimizi Çanakkale Zaferi'ne ulaştıran aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet ile yad ediyoruz. Tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirterek Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini 7 düvele bir kez daha ilan ettiği bu büyük zafer aynı zamanda birlik ve beraberlik içerisinde vatan ve millet sevgisiyle yazdığınız tarihi bir kahramanlık destanıdır. Bizler de kahraman şehitlerimizden kalan mirastan ilham ve kuvvet alarak her zaman ülkemizi muasır medeniyeler seviyesinin üstüne yükseltmenin gayretinde olacağız. Şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız bu mirası geleceğimizin teminatı ve 'Türkiye Yüzyılı'nın güvencesi olarak gördüğümüz yeni nesillerimize emanet edeceğiz. Bu toprakları bizlere mukaddes bir toprak olarak bırakan aziz şehitlerimizi ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Çanakkale Zaferimizin 109. yılı kutlu olsun" dedi.
Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından asker ve polis şehitliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Protokol üyeleri, şehit aileleri ile yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu, taziyelerini iletti. Program kapsamında protokol tarafından Asri Mezarlık Şehitliği de ziyaret edildi.
Anma etkinlikleri Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti
Şehitliklerdeki programların ardından anma töreni için Atatürk Kültür Merkezi'ne geçildi. Burada açılış konuşmasını yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, şehitlere ve vefat eden gazilere Allah'tan rahmet diledi. Daha sonra söz alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, 'Selam Sana Şehidim' adlı şiiri okudu.
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitler adına imam hatip lisesi öğrencileri tarafından şehitler adına okunan 248 hatmin duasının yapılması ve Emine- Ahmet Yeni İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 'Çanakkale Geçilmez Oratoryosu' ile sona erdi.
Programlara ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ve diğer protokol üyeleri katıldı.
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