Samsun'da Cinayet Davası Bağlantılı Davalarla Birleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da Cinayet Davası Bağlantılı Davalarla Birleştirildi

Samsun\'da Cinayet Davası Bağlantılı Davalarla Birleştirildi
01.07.2026 15:56
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Asım Cerrah'ın cinayeti, 2020'deki Yalçın Cerrah cinayetiyle bağlantılı bulundu ve dosya birleştirildi.

SAMSUN'da Asım Cerrah'ın (42) Sercan Tokaç (36) tarafından tabancayla öldürüldüğü, Uğur Demiröz'ün (38) ise azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılandıkları davada mahkeme, cinayetin 2020 yılında öldürülen Yalçın Cerrah cinayetiyle bağlantılı olduğuna hükmederek, dosyanın 45 sanığın bulunduğu 'Suç örgütü' davasıyla birleştirilmesine karar verdi.

Olay, 23 Mayıs 2024 akşamı Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46'ncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Asım Cerrah, çay ocağında olduğu sırada husumetlisi Sercan Tokaç'ın silahlı saldırısına uğradı. Sercan Tokaç kaçarken, vücuduna 7 mermi isabet eden Cerrah kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asım Cerrah, arkadaşı tarafından götürüldüğü özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırı ile ilgili çalışma başlatan polis, KGYS kameralarını izleyip, olaydan 1 gün önce şüpheli ile arkadaşı İ.B.'nin, Asım Cerrah'a ait dükkanın önünden otomobille geçtiğini tespit etti. Polis, İ.B.'yi, Tokaç'a yardım ettiği suçlamasıyla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, "Sercan Tokaç, benim arkadaşım olur. 'Kafam bozuk' dedi ve kendisini alıp bir yerlere gittik. Ben kendisine yardım etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gürcistan'a kaçan Sercan Tokaç ise bir süre önce yakalanıp, tutuklandı.

SEGBİS İLE BAĞLANDI

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İ.B. hakkında 'Kasten öldürme', 'Suça yardım etme' ve 'Suçun tekerrür etmesi' suçlarından, Serkan Tokaç hakkında 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma' ve 'Suçun tekerrür etmesi' suçundan, Uğur Demiröz hakkında ise 'Azmettirme' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Uğur Demiröz ve Sercan Tokaç, SEGBİS ile katıldı. Asım Cerrah'ın kardeşi M.C. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık tarafı, başka bir suçtan cezaevinde bulunan S.B.'nin (41) tanık olarak dinlenmesini istedi. SEGBİS ile bağlanan S.B. ifadesinde, "Sercan Tokaç'ı öldürmem için para almadım, bana teklif edilmedi. Kaldı ki böyle bir şey olsa da Sercan için kabul etmezdim. Asım Cerrah'ın kardeşinden para aldım ama Sercan Tokaç'ın vurulması için para almadım. Başka bir konu için alınmış bir paradır" dedi.

Mahkeme heyeti, tanık ve sanıkları dinledikten sonra kararını verdi. Mahkeme, Asım Cerrah'ın ölümünün 2020 yılında öldürülen Yalçın Cerrah cinayetiyle bağlantılı olduğuna karar verip, dosyayı 2023 yılında yargılanmasına başlanan, 45 sanığın bulunduğu 'Suç örgütü' davasıyla birleştirmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kaynak: DHA

Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Cinayet Davası Bağlantılı Davalarla Birleştirildi - Son Dakika

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