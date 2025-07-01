Samsun\'da Cinayet Davasında Savcı Mütaala Verdi

SAMSUN'un Atakum ilçesinde ilişkisi olduğunu iddia ettiği Muradiye Terzi'yi (31) tabanca ile öldüren kapıcı Murat Demir'in (43) tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaa verdi. Savcı, Demir'in, 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Israrlı takip', 'Mala zarar verme', 'Şantaj', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Olay, 6 Şubat 2023 öğle saatlerinde Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gemide aşçıbaşı olan T.T. (37) ile evli Muradiye Terzi, evinin kapısının önünde göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin daha önce sitede kapıcılık yapan Murat Demir olduğunu belirledi. Demir, 1 gün sonra emniyete giderek teslim oldu.

'BOĞUŞMAYA BAŞLADIK'

Murat Demir emniyetteki ifadesinde, "2017-2020 yılları arasında sitede çalışıyordum. Kendisiyle tanıştıktan sonra birçok kez para gönderdim. Bir süre sonra aramızda soğukluk oluştu. Kendisi benimle görüşmek istedi ve mesajlaştık. Bir gün öncesinde ikamete gittim, vakit geçirdim. Gece sitenin otoparkında kaldım. Sabah kendisini bekledim, bana 'gel' işareti yaptı. Asansör önündeyken bana bir anda silah çıkarttı, boğuşmaya başladık. Bu sırada silahını aldım. 'Beni bununla mı öldüreceksin' diyerek 2 el göğsüne ateş ettim. Silahın kurusıkı olduğunu düşünüyordum, konuşmaya gitmiştim" dedi. Demir tutuklandı.

Öte yandan, Muradiye Terzi'nin 3 Aralık 2023 ile cinayet günü tarihi arasında Murat Demir'i 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Tehdit' ve 'Israrlı takip' suçlarından emniyet ve savcılığa şikayet ettiği öğrenildi.

SİTEYE 3 KEZ GİRİP, ÇIKMIŞ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Murat Demir hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' ile 'Kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Olay sonrası yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Demir'in 5 Şubat saat 21.00 sıralarında binaya girip, 00.30 sıralarında çıkış yaptığı sırada, sol eliyle tabanca olduğu üzerinde durulan belindeki bir kabartıyı sabitlediği görüldü. Murat Demir'in cinayet saatine kadar siteye 3 kez girip, çıktığı iddianamede yer aldı.

5 SUÇTAN DAHA DAVA AÇILDI

Bunun yanı sıra Terzi'nin 3 Aralık'ta yapmış olduğu 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Israrlı takip' ile 'Şantaj' suçlamalarından da Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Murat Demir'in Muradiye Terzi'ye karşı işlediği öne sürülen tüm suçlar 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

Demir'in Terzi'ye 3 Aralık 2023'ten olay gününe kadar olan aralıkta, 'Evine kimi aldın da kapıyı açmıyorsun', 'Kapıyı açmazsan seni öldüreceğim', 'Benden aldığın paraları geri ödeyeceksin' gibi mesajlar atıp hakaret ettiği, Muradiye Terzi'ye ait otomobile zarar verdiği ortaya çıktı.

Davanın 5'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmada savcı mütalaa verdi. Savcı mütalaada sanığın 'Tasarlayarak kasten öldürme', 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Israrlı takip', 'Mala zarar verme', 'Şantaj', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada savunma yapan Murat Demir, "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Benim kendisiyle ilişkim vardı. Ev kiralarını bile ben ödedim. Birlikteliğimiz bulunuyordu. Aramız bozulunca parayı geri istedim. Arabayı da ona ben aldım, zarar vermedim. Tartıştık ve sadece yazdım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.