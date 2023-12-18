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Samsun'da Ev Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Samsun'da Ev Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Samsun'da daha önce ziynet eşyaları çalındığı için güvenlik kamerası taktıran bir kişinin evine, bu kez 2 kadın girip, para çaldı. Şüphelilerin plastik kart ile kapıyı açıp, girdikleri evdeki hırsızlık anları, kameraya yansıdı. Polis, şüphelileri yakaladı ve işlemlerinin ardından serbest bıraktı.

Samsun\'da Ev Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
18.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 14:11
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SAMSUN'da daha önce ziynet eşyaları çalındığı için güvenlik kamerası taktıran D.A.'nın (22) evine, bu kez 2 kadın girip, para çaldı. Şüphelilerin plastik kart ile kapıyı açıp, girdikleri evdeki hırsızlık anları, kameraya yansıdı.

Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde oturan evli ve 1 çocuk babası D.A., iddiaya göre, 26 Eylül'de ziynet eşyaları çalınınca evine güvenlik kamerası taktırdı. Şüpheli ya da şüpheliler aranırken, D.A.'nın kapısını kilitlemeden çıktığı evine bu kez 24 Kasım'da S.K. (26) ve S.Y. (32) adlı 2 kadın geldi. 2 kadın, plastik kart ile kapıyı açıp, eve girdi. Güvenlik kamerasını gören 2 şüpheli, panikle evden çıktı. Daha sonra yüzlerini kapatıp, tekrar eve girip, yatak odasına giden 2 kişi, çift kilitli ahşap dolabı kırıp, içindeki 620 TL'yi çaldı. Evin diğer odalarını da kontrol eden ancak bir şey bulamayan 2 şüpheli, olay yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çalışma başlatan polis 2 şüpheliyi yakaladı. 2 şüpheli işlemleri sonrası serbest bırakılırken, D.A.'nın parasının iade edildiği, önceki hırsızlık olayına ilişkin de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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