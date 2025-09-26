Samsun'da Gözaltı: Gönül İlişkisi İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun'da Gözaltı: Gönül İlişkisi İddiası

Samsun\'da Gözaltı: Gönül İlişkisi İddiası
26.09.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Atakum'da L.B. annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği M.G.'yi ormanda darbetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde L.B., (29), annesiyle gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği M.G'yi (43), 2 arkadaşı ile birlikte otomobille ormana kaçırarak darbetti. Kardeş 2 şüpheli gözaltına alınırken, L.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Atakum ilçesinde L.B., annesiyle gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği M.G.'nin kaldığı otelin önüne gitti. Arkadaşları M.C.A. (26) ve M.C.A. (24) kardeşler de kendisine eşlik etti.

DARP EDİP, KAÇIRDILAR

M.G. otele gireceği sırada şüpheliler tarafından darbedildikten sonra ayaklarından sürüklenerek kiralık araca bindirildi. M.G., Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürülüp darbedildi.

YOLUN ORTASINDAKİ ARAÇTA BULUNDU

M.G., devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yol ortasında bırakılmış bir araçta bulundu. Bölgede araştırma yapan jandarma, M.C.A. ve M.C.A.'yı ormanda yakalayıp gözaltına aldı. L.B.'nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ormana, Atakum, Samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Gözaltı: Gönül İlişkisi İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri Oyuncağına sıkıca sarılmış Yemekten sonra hayatını kaybeden 2 kardeşin son görüntüleri! Oyuncağına sıkıca sarılmış
Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü Ekvador hapishanesinde isyan: 17 ölü
Büyücü vurgunu Evden çıkanlar yok artık dedirtti Büyücü vurgunu! Evden çıkanlar yok artık dedirtti
Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek Tom Barrack görüşme sonrası müjdeyi verdi: F-35 sorunu çözülecek
38’lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi 38'lik delikanlı Giroud, oyuna girdi maçın kaderini değiştirdi
Skandal Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı Skandal! Caner Erkin kendi takım arkadaşına tokat attı
Mbaye Diagne, 1. Lig’i sallamaya devam ediyor Mbaye Diagne, 1. Lig'i sallamaya devam ediyor

17:55
Son hamlesi doğrular nitelikte Fenerbahçe’de Devin Özek dönemi sona eriyor
Son hamlesi doğrular nitelikte! Fenerbahçe'de Devin Özek dönemi sona eriyor
17:28
Trump, “Gazze’de anlaşma yakın“ dedi, İsrail yeni saldırı düzenledi
Trump, "Gazze'de anlaşma yakın" dedi, İsrail yeni saldırı düzenledi
17:10
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin sessizliğini bozdu
Takım arkadaşını tokatlayan Caner Erkin sessizliğini bozdu
17:04
Dünyaya rezil oluyoruz İstanbul’un tarihi semtinde skandal görüntüler
Dünyaya rezil oluyoruz! İstanbul'un tarihi semtinde skandal görüntüler
16:32
Netanyahu, BM’de kürsüye “Düşman ülkeler“ haritasıyla çıktı İçlerinden biri sürpriz
Netanyahu, BM'de kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
16:22
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
16:10
CHP Gürsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti
CHP Gürsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 18:19:50. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Gözaltı: Gönül İlişkisi İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.