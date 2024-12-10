Samsun'da İnsan Hakları Eylemi - Son Dakika
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Samsun'da İnsan Hakları Eylemi

İHH, Dünya İnsan Hakları Günü'nde 'Daha onurlu bir yaşam için' sloganıyla sessiz eylem düzenledi.

10.12.2024 18:16
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Samsun'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde "Daha onurlu bir yaşam için" sloganıyla sessiz eylem gerçekleştirildi.

Samsun İHH önünde, eyleme destek vermek isteyen vatandaşlar ve gönüllüler toplandı.

Samsun İHH Başkanı Mustafa Yeşil, eylem öncesi yaptığı basın açıklamalısında, dünyanın farklı coğrafyalarında devam eden savaş ve çatışmalardan dolayı milyonlarca insanın zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Halen evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda kalan insanların olduğunu dile getiren Yeşil, "Bir yanda bütün zenginliklere sahip olan ülkeler varken diğer tarafta temel gıda ve suya ulaşamayan ülkeler var. Her geçen gün milyonlarca insan yaşam, barınma, sağlık, eğitim gibi en temel insan haklarından mahrum kalmakta. Komşumuz Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaşta 600 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 12 milyon kişi mülteci konumuna düştü, ülkelerinde kalan 11 milyondan fazla kişi de yardıma muhtaç durumda." dedi.

İHH olarak yardımseverlerin katkılarıyla milyonlarca kişiye yardım ulaştırdıklarını belirten Yeşil, "Bu özel günde de 81 ilimizden insani yardım tırı mazlumlar için yola çıkıyor. Yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından kalabalık, ellerinde "insan hakları Gazze'yi kapsıyor mu?", " Filistin'e sahip çıkmak için Müslüman olmaya gerek yok", "Gazze'de soykırım var", "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Trafikteki araçlar da selektör yaparak ve dörtlüleri yakarak eyleme destek verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da İnsan Hakları Eylemi - Son Dakika

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