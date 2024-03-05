Samsun'da kaza sonrası kaçan sürücü polis memurunu çarptı, şehit oldu - Son Dakika
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Samsun'da kaza sonrası kaçan sürücü polis memurunu çarptı, şehit oldu

Samsun\'da kaza sonrası kaçan sürücü polis memurunu çarptı, şehit oldu

Samsun-Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası kaçan otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden Mutlu'nun ön camına çarptığı polis aracında bulunan diğer polis memuru yaralandı. Şüpheli sürücü ve yanındaki kişi jandarma tarafından yakalandı.

05.03.2024 04:00
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Samsun'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu.

Samsun- Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarptı.

Çarpmanın etkisi ile 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. ise yaralandı.

Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit polis memuru Mutlu'nun naaşı ise yapılan incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis memuruna çarparak şehit eden ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kaza sonrası kaçan sürücü polis memurunu çarptı, şehit oldu - Son Dakika

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