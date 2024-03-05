Samsun'da, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu.
Samsun- Ankara kara yolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde karıştığı kaza sonrası Amasya istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobil, Havza ilçesi üniversite kavşağında kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu'ya (46) çarptı.
Çarpmanın etkisi ile 55 A 59620 plakalı polis aracının ön camına savrulan ve daha sonra kaldırıma düşen Mutlu olay yerinde hayatını kaybetti. Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. ise yaralandı.
Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şehit polis memuru Mutlu'nun naaşı ise yapılan incelemenin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan polis memuruna çarparak şehit eden ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da kaza sonrası kaçan sürücü polis memurunu çarptı, şehit oldu - Son Dakika
Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, kadını gözaltına aldı ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Ghebreyesus, bölgedeki hastane binalarının da yıkıldığını aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı en az 15 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. BM yardım yetkilileri ise Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekti.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ramazan davulcusu, mahalle muhtarıyla çıkan tartışma sonucunda tabancayla muhtarı bacağından vurdu. Yaralı muhtar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Deprem anında büfe içinde bulunanlar panikle mekanı terk ederek açık alana kaçtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?