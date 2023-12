Samsun\'da Kültür Sanat Çalıştayı Vizyon Programı gerçekleştirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültür Sanat Çalıştayı Vizyon Programı gerçekleştirildi. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Mustafa Şen, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Fitne örgütleri, gömüldükleri topraklarda yok olup gidecekler. Çok şükür köyler, dağlar, şehirler temizlendi. Bundan 10 sene önce oraya gittiğimde insanların tedirginliğini yüzlerinden okuyordum, son dönemde bu belaların hepsini atlattık. Son birkaç sene içerisinde Gezi eylemleri ile hükümeti düşürme operasyonları, arkasından hukuk darbesi, arkasından çukur eylemleri, arkasından 15 Temmuz, ardı arkasına bitmek bilmeden geliyor. Çok şükür bunların hepsi geride kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun iradesiyle, hepimizin gayretiyle onlar bir daha açığa çıkamayacaklar dedi.

HER SENE 2 VEYA 3 YIKICI DEPREM OLUYOR'

6 Şubat depremlerinde 680 bin konutun yıkıldığını söyleyen Bakan Özhaseki, Kimseyi korkutmak adına değil ama aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Aletli ölçümün başladığı 1900'lü yılların başından bu güne kadar, yapılan ölçümlerde, gerek denizlerimizde gerekse ana karamızda meydana gelen 6 ve üzeri şiddette yani yıkıcı deprem sayısı 231. Her sene 2 veya 3 yıkıcı deprem meydana geliyor. Ülkede 485 hareketli fay hattı var. Her an her yerde olabilir. Onunla savaşamayız, yenik düşeriz, ona mani olabilir miyiz olamayız. Konutlarımızı, evlerimizi, işyerlerimizi sağlam yapmalıyız. Yapılmış olan mevcut stoklara bakıp eğer orada sıkıntı varsa, risk teşkil ediyorsa kentsel dönüşüm yapmalıyız. Başka çaremiz yok. Kahramanmaraş'taki depremde tam 18 ilimiz etkilendi. 4 ilimiz çok fazla etkilendi ama diğer illerimiz de hasar aldı epeyce. Yıkılan konut sayımız 680 bin. İşyeri 170 bin. O günlerde muhatap olduğumuz yabancı misyon şefleri bize şunları söylediler. Eğer bu depremin 4'te biri bize olsaydı biz bunun altından kalkamazdık dediler diye konuştu.

'ÇELİK EVLERİ 8 AYDA TESLİM EDECEĞİZ'

Deprem bölgesinde 300 binden fazla evin ihalesinin yapıldığını söyleyen Bakan Özhaseki, O dönemde bütün bir millet ayaktaydı. Kumbarasındaki paraları bozdurup gönderen çocuklar mı dersiniz, haccını erteleyerek o hacı parasını yatıran ağabeyleri mi dersiniz, eski arabasına yorganları koyup getiren Azeri kardeşimizi mi dersiniz, bütün bir millet adeta kıyamdaydı. Böyle bir milletin ferdi olmak benim için de hepimiz için de bir şeref meselesi. O bölgelerde 300 binden fazla evimizin ihalesini yaptık. Kısa sürede bunlar bitecek. Birkaç gün sonra konutları dağıtmaya başlıyoruz. 50 bine yakın konutumuz hazırlandı. İnşaatlar başladığı tarihten bir sene içerisinde teslim edilecek diye sözümüz var. Köylerde çelik yapılara başladık onları 8 ayda teslim edeceğiz. Bir de bizi destekleyin biz yerinde evimizi yaparız diyen 252 bin kardeşimiz var. Onlar için de yardım paketlerimizi hazırladık. Aradan 2 sene geçtikten sonra o bölgeye gittiğinizde göreceğiniz manzara eskisinden farksız olacak. Biz çalışacağız. Gayret edeceğiz. Bir taraftan da kötülerle savaşacağız, şeytan taşlamaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. (DHA)