Samsun'da sahte yurt dışı sürücü belgesi operasyonunda 4 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da sahte yurt dışı sürücü belgesi operasyonunda 4 zanlı serbest bırakıldı

Samsun\'da sahte yurt dışı sürücü belgesi operasyonunda 4 zanlı serbest bırakıldı

Samsun merkezli düzenlenen operasyonda sahte yurt dışı sürücü belgesi veren ve alanlara yönelik çalışma yapıldı. 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı ancak adliye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda 24 Gürcistan ve 3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait sahte sürücü belgesi ele geçirildi ve 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

24.07.2024 20:17
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Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen "sahte yurt dışı sürücü belgesi" operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte yurt dışı sürücü belgesi veren ve bunları alanlara yönelik "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışma sonucu şüphelilere yönelik Samsun, Kütahya, Ordu, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Tokat ve Manisa'da belirlenen 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Resmi belgede sahtecilik yapılarak hazırlanan yurt dışı sürücü belgelerinin temin edilmesinde organizatör olarak faaliyet gösteren 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Adreslerde arama yapan ekipler, 24 Gürcistan ve 3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait sahte sürücü belgesi ele geçirdi.

Operasyon kapsamında 27 şüpheliye de "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Operasyon, Gürcistan, Samsun, Güncel, Son Dakika

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