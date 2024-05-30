Samsun'da Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı Gerçekleştirildi

Samsun\'da Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı Gerçekleştirildi

Samsun Müzesi'nde düzenlenen çalıştayda, kentin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak amacıyla oturumlar yapıldı ve sunumlar gerçekleştirildi. Samsun'un uluslararasılaşma potansiyeli ve kültür-sanat turizmine olan ihtiyacı vurgulandı. Programa Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi ve yerel yetkililer de katıldı.

30.05.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da, "Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Samsun Müzesi konferans salonunda Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) tarafından düzenlenen çalıştayda, kentin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak amacıyla "eğitim, kültür ve sanat, sağlık turizmi, STK ve uluslararasılaşma" konularında oturumlar yapıldı ve sunum gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve KÜSAD Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un Karadeniz coğrafyasının en büyük şehirlerinden biri olduğuna işaret etti.

Samsun'un uluslararasılaşma konusunda coğrafi olarak önemli konumda bulunduğuna dikkati çeken Eker, "Samsun, Karadeniz coğrafyasının büyük şehirlerinden bir tanesi. Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika'ya kadar uluslararasılaşma kapasitemiz var. Üniversitelerimizde 103 ülkeden öğrenci var. Mesela Samsun'da 20 bin civarında Rusça konuşan aile ve bunların toplulukları bulunuyor. OMÜ'de 6 bin yabancı öğrenci var. Dolayısıyla uluslararasılaşma ile ilgili fiziki durumu yaşıyoruz ama bununla ilgili teorik açılımları, fikirleri, planları henüz düşünmüş değiliz." ifadelerini kullandı.

Kente yabancıların farklı amaçlarla geldiğini dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Gönüllü yerleşimle, sağlık, tedavi amaçlı gelenler ile çalışmaya, eğitim amaçlı gelenler, ticaret yapanlar, yerleşenler, ülkemizin, tabiatımızın, Karadeniz'in doğasının, güzelliğinin içinde olmaya ve hayat geçirmeye karar vermiş misafirlerimiz çok sayıda. Samsun'un bu potansiyelinin büyüyeceğine ve özellikle kültür, sanat ve bunun piyasasını oluşturabilecek turizme çok ihtiyacımız var. Kültür, sanat hareketleriyle ilgili birçok projelerimiz var. Çalışmalarımızın kontrollü biçimde değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Biz bu konuda fikir, altyapı oluşturmak amacıyla her zaman burada olacağız."

Programa Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Alexey Ivanov Sotnicenko, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Volkan Toptaş ile akademisyenler, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Ankara, Rusya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının muhtemel 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:25:53. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement