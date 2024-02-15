Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 833 sentetik ecza hapı ve pompalı tüfek ele geçirdi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 960 lira da bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2024 12:09
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Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 833 sentetik ecza hapı ve pompalı tüfek bulundu. Operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 960 lira da ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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