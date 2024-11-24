Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle birçok ilçe ve okulda eğitim ve öğretime bir gün ara verileceğini açıkladı.

24.11.2024 23:49
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SAMSUN Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü için yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen ilçe ve okulları açıkladı.

Samsun Valiliği, 25 Kasım Pazartesi günü için Asarcık, Havza, Ladik, ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle açıklama yapılan diğer ilçelerde ise, Ayvacık'ta 6 okul, Alaçam'da 2 okul, Çarşamba ve Atakum'da 3 okul, Kavak'ta 4 okul, 19 Mayıs'ta 2 okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okul ve Canik ile Bafra'daki kırsal kesimlerdeki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Taşıma yoluyla okullara gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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