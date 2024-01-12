 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'dan Bodrum'a gelen 3 besici silahla tehdit edilip, 16 buzağı gasbedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'dan Bodrum'a gelen 3 besici silahla tehdit edilip, 16 buzağı gasbedildi

Samsun'dan Bodrum'a satış için gelen 3 besici, silahla tehdit edilerek 16 buzağılarının gasbedildiği olayda, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin daha önce aynı besicilerden aldıkları buzağıların ölmesi üzerine böyle bir eylem gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

12.01.2024 - 18:26,  Güncelleme: 18:27
Abone Ol

SAMSUN'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine satış için gelen 3 besiciyi silahla tehdit edip, 16 buzağısını gasbeden 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'da yaşayan Recep Tahir Güneş, Hakan Erdoğan ve Sefa Erdoğan, toplam 16 buzağıyı satmak için önceki gün Bodrum'a geldi. İddiaya göre; 3 besici, satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü Mahallesi'nde buluştu. İ.A., 3 besiciyi buzağıları ile mandıralarının bulunduğunu söylediği Cennet Koy'a götürdü. Burada İ.A. ve beraberindeki A.Ç., M.Ç., D.K.,Y.A.,H.A. ile H.D., tabanca ve bıçak zoruyla besicilerin telefonlarını aldı. Satıcıları ölümle tehdit ettikleri de ileri sürülen şüpheliler, buzağıları kendi kamyonlarına yükleyip, uzaklaştı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden 3 besici, durumu anlatıp, şikayetçi oldu.

2 BUZAĞI ÖLDÜ

Harekete geçen jandarma, şüphelilerin Aydın istikametine gittiğini belirledi. Bunun üzerine Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçildi. İlçe çıkışında şüphelilerin içinde bulunduğu kamyon durduruldu. 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, olayda kullandığı belirlenen çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi. Gasbedilen 16 buzağıdan 2'sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara gereken müdahaleyi yaptı. 2 buzağı, veterinerin müdahalesine rağmen öldü.

DAHA ÖNCE DE BUZAĞI ALMIŞLAR

Aydın'da yaşadıkları belirlenen şüphelilerin ifadelerinden daha önce aynı 3 besiciden aldıkları buzağıların ölmesi üzerine böyle bir şey yaptıkları, kendilerinden şüphelenilmemesi için bu defa Aydın yerine Bodrum'a çağırdıkları ortaya çıktı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.(DHA)

Samsun\'dan Bodrum\'a gelen 3 besici silahla tehdit edilip, 16 buzağı gasbedildi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Samsun, Bodrum, Muğla, Aydın, Hayvan Hakları, Hırsızlık, Adliye, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'dan Bodrum'a gelen 3 besici silahla tehdit edilip, 16 buzağı gasbedildi - Son Dakika


18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
16:48
Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu

Son Dakika
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 19:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'dan Bodrum'a gelen 3 besici silahla tehdit edilip, 16 buzağı gasbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement