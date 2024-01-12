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Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Samsun merkezli olarak Mersin, Adana ve Malatya illerinde 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 16:30,
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Samsun merkezli 4 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı, araç kiralama, kapora alma gibi yöntemlerle farklı illerde 18 kişiyi toplam 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun merkezli olmak üzere Mersin, Adana ve Malatya illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyale de el konuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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