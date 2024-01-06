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Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde eski tütün depoları Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde eski tütün depoları Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan eski tütün depolarının dönüştürüldüğü projeye, Necip Fazıl Mimarlık Ödülü verildi. Depoların kullanılabilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda depolar, farklı fakültelerin kullanımına sunuldu. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, projenin ödüle layık görülmesinin mutluluğunu dile getirdi ve gelecek nesillere endüstriyel mirası koruyarak aktarmayı hedeflediklerini belirtti.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü\'nde eski tütün depoları Necip Fazıl Mimarlık Ödülü\'ne layık görüldü
06.01.2024 - 12:58,
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Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan eski tütün depolarının dönüştürüldüğü projeye, Necip Fazıl Mimarlık Ödülü verildi.

Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünce 1978'de kullanılmaya başlanan depolar, Ballıca Sigara Fabrikasının 2008'de özelleştirilmesinin ardından atıl kaldı.

Alanın 2011'de Ondokuz Mayıs Üniversitesine, 2018'de de yeni kurulan Samsun Üniversitesine devredilmesiyle, her biri 1000 metrekarelik 60 depo ile 5 bin metrekarelik 3 deponun kullanılabilmesi için çalışma yürütüldü.

Çalışmaların ardından Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki eski tütün depolarından bazıları, Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak kullanıyor.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde 1 ve 2 No'lu Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesine Dönüşümü Projesi, Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Aralık 2023'te gerçekleştirildi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, projelerinin ödüle layık görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin şu anda iki hangardan oluştuğunu belirten Aydın, "Fakültemiz, toplam 8 hangardan oluşacak. Burada endüstriyel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. Mimari yapıya ve dokuya bir şey yapmadan güçlendirmelerle yapıyı tamamladık. Restore edilecek hangarların da yeni ödüller alacağını düşüyorum." dedi.

Mevcudu yıkmak yerine koruyup dönüştürerek gelecek nesillere emanet etmek istediklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızla kullanabilecek her malzemeyi kullanmaya gayret ediyoruz. Ömrü dolmayan malzemeleri yeniden kullanarak, hem mekandan hem de malzemeden tasarruf yaparak, ekonomik, aynı zamanda hikayesi, anlatısı olan bir kampüs alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizin en önemli düşünür ve şairlerinden Necip Fazıl adına yapılan ödül töreninde Mimarlık Ödülü'ne layık olmak, bizim için bir gurur. Bu alanda düzenlenen ilk ödülü Samsun Üniversitesinin almasının, üniversitemiz ve şehrimiz açısından onur kaynağı olduğunu düşünüyoruz."

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emin Selçuk Taşar ise fakülte olarak güzel bir esere katkı verdikleri için mutluluk duyduklarını dile getirerek, projede israf etmemek, malzemenin yaşam hakkını ona teslim etmek ve konumlanacağı yeri onunla seçmenin, yapının ortaya çıkmasını sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde eski tütün depoları Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde eski tütün depoları Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
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