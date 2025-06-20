Samsun ve çevre illerdeki okullarda karne törenleri düzenlendi

Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Çankırı ve Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne törenleri ile sona erdi.

Samsun'da 1062 okulda 22 bin 584 öğretmen ve 262 bin 443 öğrenci karne sevinci yaşadı.

TOBB İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğrencilere karnelerini verdi.

Ağar, eğitim öğretim yılını öğrencilere karne vererek tamamladıklarını belirterek, "Samsun'da 262 binin üzerinde öğrencimize karnelerini veriyoruz. 22 binin üzerinde öğretmenimizle, personelimizle eğitim öğretim yılını tamamlıyoruz. Okul öncesinden ilkokullarımıza, ortaokullarımıza kadar, liselerden meslek liselerimiz, özel eğitim okullarımız, özel eğitim sınıflarımız, evde eğitim hizmetlerimize kadar farklı alanlarda öğrencilerimize eğitim öğretim hizmetini tamamladık." dedi.

Bu eğitim öğretim yılının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye adlandırılan eğitim programının hayata geçirildiği yıl olduğunu vurgulayan Ağar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, alanlarda gösterdiği gelişim hepimiz için gurur kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Çorum

Çorum'da da 487 okulda 86 bin 507 öğrenci ve 7 bin 712 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.

Öğrenciler, karnelerini okullarda düzenlenen törenlerle aldı.

Vali Ali Çalgan, Ertuğrul Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Çalgan, daha sonra öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

Çocuklara tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiye eden Çalgan, "Çok fazla kapalı alanlarda kalmayın. Parklarda, bahçelerde olun. Güneşten en fazla istifade eden siz olun. Uykunuza dikkat edin, bol bol enerji toplayıp okula öyle dönün." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Amasya

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 53 bin 631 öğrenciye karneleri verildi.

Amasya Vali Yardımcısı Yüksel Ünal ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Ünal, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenler, okul görevlileri ve velileri tebrik etti.

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye uzanan uzun bir süreç olduğuna işaret eden Ünal, "Çocuklarımız, gençlerimiz eğitim öğretim döneminde bütün enerjilerini derslere harcadı. Şimdi de 3 aylık tatile çıkacaklar. Bu süreçte başta çocuklarımıza, ailelerine ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından sınıfları gezen Ünal ve Mete, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

Tokat

Tokat ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 102 bin 525 öğrenciye karneleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Ormanbeyli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

???????Kır, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, tatilde bol bol dinlenmeleri ve boş zamanlarında kitap okumalarını tavsiye etti.

Sinop

Sinop'ta 32 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.

Kent genelinde 158 okulda düzenlenen programlarla karnelerini alan öğrenciler, yaz tatiline girdi.

Lala İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Mustafa Özarslan, eğitim öğretim yılını sorunsuz şekilde geride bıraktıklarını söyledi.

Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenleri tebrik eden Özarslan, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Özarslan, konuşmasının ardından öğrencilere karnelerini verdi.

Çankırı

Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 26 bin 367 öğrenci, karnelerini aldı.

Karatekin İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Karneleri dağıtan Taşolar ile beraberindekiler, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Karne dağıtım töreninin ardından öğrencilere dondurma ikram edildi.

Kastamonu

Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan 53 bin 353 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Vali Meftun Dallı, Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile okulu ziyaret eden Dallı, 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi.

Dallı, öğrencilerle sohbet ederek, "Tatilde kitap okumayı ihmal etmeyin, arkadaşlarınızla oyunlar oynayın. Akrabalarınızı ve sevdiklerinizi ziyaret edin. Zaman hepimizin en kıymetli hazinesi, onu çok güzel kullanalım." tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra öğrencilerin karneleri ve hediyeleri verildi.