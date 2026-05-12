Samsun\'da rüşvet operasyonu; 4\'ü doktor 18 gözaltı

12.05.2026 10:29  Güncelleme: 10:31
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 4'ü doktor toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet almakla suçlanıyor.

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üniversite hastanesinde görev yapan bazı doktorlarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde bazı doktorların medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldığı iddia edildi. Elde edilen bulguların ardından polis ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 DOKTOR GÖZALTINDA

Operasyonda doktorlar İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Rüşvet”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

