Samsunport Limanı\'nda Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı

Güncel

SAMSUN'da Samsunport Limanı'ndaki bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

İlkadım ilçesindeki Samsunsport Limanı'ndaki 'Firuze G' isimli kuru yük gemisinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor.