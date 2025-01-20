Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

20.01.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, kabirleri başında anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 36. yılında Asrı Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Reeder Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, 36 yıl önce Türk futbol tarihinin en acı hadiselerinden birinin yaşandığını ve bu acının tüm ülkeyi yasa boğduğunu söyledi.

Samsunspor kafilesini taşıyan Asım Özkan yönetimindeki otobüsün karlı ve puslu bir havada deplasman karşılaşmasına giderken kamyonla çarpışarak ülkeyi yasa boğduğunu söyleyen Carus, şunları dile getirdi:

"Samsunspor'a futbolcu ve teknik adam olarak yıllarını vermiş teknik direktör Nuri Asan, futbolcuları Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve sürücü Asım Özkan hayatlarını yitirdiler. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıranlar arasında bulunan Zoran Tomic de kısa bir süre sonra yaşama veda ederken bu elim kazada birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralandı. Menajer Yüksel Özan, kazanın izlerini yaşamı boyunca taşıyan futbolcusu, kaptanı, bir gün gelecek kulüp başkanı olan merhum Emin Kar ve diğerleri. Bugün 20 Ocak, 36 yıl geçti ama acılar tüm tazeliyle yüreklerde. Bugün kabrinizin başında sizleri rahmetle, şükranla anıyoruz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. Sizleri unutmadık, unutmayacağız."

Samsunspor oyuncusu Zeki Yavru ise futbol şehitlerine rahmet dileyerek "Her ocak ayı gelince bu şehir hüzne boğuluyor ama yıllar geçse de Samsunspor taraftarı ve camiası bunu unutmuyor ve onları yad ediyor. Bizler de Samsunspor'un futbolcuları olarak abilerimiz, geçmişteki büyüklerimiz gibi bu formayı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Bizden sonraki nesiller de bunu sürdürmeye devam edecektir. Türk futbolu ve Samsun futbol camiası için buradayız. Hepsine Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan aynı kazada felç kalan ve 3 yıl önce vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

Anma törenine, Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsek Yıldıran, taraftar ve vatandaşlar katıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

Kazadan dolayı Samsunspor renklerine "siyah"ı ekledi

Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da ekledi.

Kaynak: AA

Samsunspor, Güncel, Futbol, trafik, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:41 Özel’den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:22:09. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor kafilesinin 36 yıl önce geçirdiği trafik kazasında vefat edenler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.