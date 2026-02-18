Sanal Bahisle Mücadelede Yeni Proje

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan, "Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Dikmen Hakimevi'ndeki tanıtım toplantısında konuşan HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, bu çalışmanın, kendileri için bir görevden, bir etkinlikten çok daha fazlası olduğunu ve bu konunun toplumsal sorumluluk, insanlık meselesi olduğunu belirtti.

Son yıllarda dijital dünyanın sunduğu kolaylıkların ardında görünmeyen bir karanlığın yattığına dikkati çeken Oymak, "Ekranların arkasında, reklamlarda, uygulamalarda, sosyal medya içeriklerinde gençlerimizi hedef alan, aileleri sarsan sanal kumar ve bahis tuzağı var." ifadesini kullandı.

Oymak, bu meselenin artık sadece bir bağımlılık değil, sessizce ilerleyen bir "toplumsal erozyon" haline geldiğini vurguladı.

Bu erozyona kapılanların umutlarını kaybettiğini, hayatlarının baharında adliye ile tanıştığını, ailelerin dağılma noktasına geldiğini ve hayatların karardığını dile getiren Oymak, şunları söyledi:

"Yine maalesef, çoğu insan farkına bile varmadan o uçurumun kenarına kadar geliyor. Resmi verilere göre, 10 milyar dolardan fazla bir bütçenin döndüğü sanal kumar ve yasa dışı bahis piyasasından nemalanmak isteyen suç örgütleri, bütün güçleriyle daha fazla kişiyi bu bataklığa çekmek için uğraş veriyorlar. Suç örgütlerinin hem dijital platformları hem de sanal kumar torbacılarını kullanarak yaptıkları bu çalışmalar, ne yazık ki Türkiye'de 3 milyondan, dünyada 300 milyondan fazla kişinin kumar bataklığına kapılmasına sebep olmuş durumda."

"18 yaşından önce sanal kumara başlama oranı yüzde 35'lere yaklaştı"

Oymak, sanal kumar oynama yaşının 9 yaşa kadar düştüğünü ve kumar bağımlılığındaki en hızlı artış oranının 15-24 yaş aralığındaki gençleri kapsadığını gördüklerini anlatarak, "Yine aynı tabloda 18 yaşından önce sanal kumara başlama oranının yüzde 35'lere yaklaştığını maalesef görüyoruz. Türkiye, kumar bağımlılığı konusunda dünyada 38. sıradadır ve ne yazık ki kullanıcı sayısı giderek artmaktadır. Bu bir alarm durumudur." dedi.

Sanal bahis ve kumarın, sadece bireysel değil, toplumsal bir güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizen Oymak, "Terör kadar tehlikeli, bir afet kadar yıkıcı bir tehditle karşı karşıyayız. Bu afet binalarımızı değil ama yuvalarımızı yıkmaktadır. Gençlerimiz tehdit altındadır, ailelerimiz tehdit altındadır ve maalesef geleceğimiz tehdit altındadır." diye konuştu.

Oymak, devletin bu konudaki mücadele çalışmalarını da anlatarak, şunları kaydetti:

"Hukuki Araştırmalar Derneği olarak, Türkiye'nin 81 ili ve dünyanın 7 ülkesindeki teşkilatlarımıza mensup binlerce meslektaşımız ile eylem planı doğrultusunda yürüyen bu mücadeleye destek vermek üzere yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki sanal bahisle mücadele yalnızca cezai yaptırımlarla değil, bilinçlendirmeyle, önleyici çalışmalar ile ve aile desteğiyle mümkündür. 'Aileni Koru' projesi ile amacımız, korkutmadan ama ciddiyetle bağımlılığın varabileceği noktaları göstererek uyarmak, ailelerin bu konuya ilişkin mücadele gücünü artırmaya katkı sağlayarak toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır."

Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında yürütülen bu bağımsızlık mücadelesi, 'Kumarsız Türkiye' hedefine yönelik bir irade beyanı ve seferberlik davetidir. Nasıl ki teröre karşı net bir duruş ortaya konduysa, ailelerimizin içine sızan bu tehdide karşı da aynı duruşa sahip olmalıyız. HUDER olarak Türkiye'nin sivil anayasa yolculuğuna ve 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına katkı sunduğumuz gibi bu mücadelede de devletimizin yanındayız."

"Yük olan değil yük alan sivil toplum hayalimiz var"

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destek Daire Başkanı Mehmet Fatih Günay da sanal bahisle mücadele konusunda ailelerin güçlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, bu konuda ciddi bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasının önemini vurguladı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak sivil toplum kuruluşlarına desteklerinin olduğunu belirten Günay, "Yük olan değil yük alan bir sivil toplum hayalimiz var. Bu projenin de çok önemli çıktıları olacağını, çocuklarımızı, yavrularımızı, gençlerimizi kumar belasından kurtaracağımızı, en azından bir gencimizi bile kurtarsak çok önemli bir şey sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli de yapay zeka destekli şu anda bütün yasadışı bahis, kumar, reklam, değiştirilmiş ve ölçeklendirilmiş reklam içeriklerine göre çok farklı denetim sahalarının olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Bugün Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlardan tutun onların reklam içeriklerine kadar, bunların yanı sıra isteğe bağlı platform içerisinde 'seç izle platformları' diye bildiğimiz bütün dijital mecralardaki yasadışı içeriklerle alakalı da çok sıkı bir denetim mekanizmamız var. Son bir yıl içerisinde yaklaşık 40'a yakın biz müeyyide uygulamışız idari para cezası en üst sınırdan."

Tanıtım programında kurum, kuruluş temsilcileri akademisyenler ve basın mensupları sanal bahisle mücadele konusunda görüşlerini ve çalışmalarını anlattı.

Ayrıca katılımcılara projenin kapsamıyla ilgili de bir sunum yapıldı.

Projeyle, Türkiye'nin çeşitli illerinde sanal bahis hakkında toplumsal farkındalık, aile içi iletişim ve güven ortamını güçlendirme, erken uyarı işaretlerini tanımlama ve etkili müdahale yöntemlerinin öğretilmesi hedefleniyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgilere, "www.ailenikoru.org" internet adresinden ulaşılabiliyor.