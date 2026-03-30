Sanat Etkinlikleri Haftası

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta dünya genelinde birçok sanat etkinliği ve festival düzenleniyor; film, müzik ve sergiler var.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Asya kıtasının en eski uluslararası film festivallerinden "Hong Kong Uluslararası Film Festivali (HKIFF)" 1-12 Nisan'da Hong Kong'da gerçekleştirilecek. Bu yıl 50'ncisi düzenlenen festival, Anthony Chen'in "We Are All Strangers" filmi ile açılacak ve Philip Yung'un "Cyclone" ile kapanış yapacak.

Film ve Folklor Festivali (FFFF) 1-7 Nisan'da Trinidad ve Tobago'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Karayip adalarının geleneklerini, efsanelerini ve mitolojisini modern sinema sanatı ile harmanlayan festival, kültürel mirası korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Resim, fotoğraf, heykel ve animasyon gibi farklı disiplinlerden uluslararası sanatçıların tarih, toplumsal hafıza ve geçmişi nasıl kurguladıklarını inceleyen "Everyday We Create Histories" sergisi Singapur'da 30 Nisan'a kadar görülebilecek.

Konserler

Avrupa'daki klasik müzik takviminin prestijli etkinliklerinden biri haline gelen "Aix-en-Provence Paskalya Festivali", Fransa'nın Aix-en-Provence şehrinde 12 Nisan'a kadar müzikseverleri ağırlayacak. Bu yıl festivalin daimi orkestrası, Lahav Shani yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası olacak.

Metal ve rock müzik kültürünün dinleyiciyle buluştuğu "Inferno Metal Festivali" Norveç'in başkenti Oslo'da 4-5 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Gürcü asıllı Rus şarkıcı ve söz yazarı Valery Meladze, Avrupa turnesi kapsamında bugün Polonya'da Poznan Congress Center'da sahne alacak.

Dünyaca ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'da dinleyiciyle buluşacak.

İtalyan tenor Andrea Bocelli bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 1 Nisan'da ise Fransa'nın başkenti Paris'te müzikseverlerle buluşacak.

Avustralyalı rock müzik grubu Tame Impala 4 Nisan'da Portekiz'in Porto, 5 Nisan'da Lizbon kentinde konser verecek.

İtalyan müzisyen Laura Pausini, 2 Nisan'da İspanya'nın Barselona, 4 Nisan'da Valensiya şehrinde sahne alacak

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 11 film vizyona girecek.

Annemarie Jacir'in yazıp, yönettiği "Palestine 36" 3 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Filmde Hiam Abbass, Kamel El Basha, Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Ward Helou, Billy Howle, Dhafer L'Abidin, Liam Cunningham ve Jeremy Irons rol aldı.

Başrollerinde Robert Pattinson ve Zendaya'nın yer aldığı, yönetmenliğini Kristoffer Borgli'nin üstlendiği "Drama", Joshua Enck tarafından yönetilen ve yazılan, Jonathan Blair, John Paul Sneed ve Matt Meyer gibi isimlerin rol aldığı "A Great Awakening", yönetmen koltuğunda David Michaels'ın oturduğu, Rob Lowe, Roselyn Sanchez, Crispin Glover, Rafael de Belligny'nin rol aldığı "The Third Parent" 3 Nisan'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'de ayrıca 1 Nisan'da "The Super Mario Galaxy Movie", 2 Nisan'da "Biker" ve "The Singing Priest", 3 Nisan'da ise "Ken", "Fantasy Life", "The Secret Between Us" ve "Kontinental '25" filmleri, beyaz perdeye yansıyacak.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor

12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 12:45:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.