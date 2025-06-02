Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlik Haftası - Son Dakika
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Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlik Haftası

02.06.2025 11:34
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Dünyanın dört yanında tiyatrodan konserlere çeşitli etkinlikler ve festivaller bu hafta düzenlenecek.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah şehrinde iki yılda bir düzenlenen çağdaş sanat sergisi "Sharjah Bienali" 15 Haziran'a kadar sanatseverleri ağırlıyor.

Paris genelinde sanatçıların kentsel alanları dönüştürdüğü, gece boyunca sanatsal enstalasyonlar veya performansların sunulduğu "Nuit Blanche" Fransa'nın başkenti Paris'te 7 Haziran'da beğeniye sunulacak.

Film festivalleri

Nashen Moodley'in direktörlüğünü üstlendiği, "Sydney Film Festivali" 4-15 Haziran'da Avusturalya'nın Sidney şehrinde sanatseverlerle buluşacak.

Jane Rosenthal, Robert de Niro ve Craig Hatkoff tarafından 2002'de başlatılan "Tribeca Festivali" 4 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York City kentinde başlayacak. Özel bir seçkinin gösterileceği festivalde, söyleşilerin yanı sıra müzik, oyun ve sanat etkinliklerine de yer verilecek. Festival 15 Haziran'da sona erecek.

Animasyon filmlerinin izleyiciye sunulduğu ve yarıştığı "Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali" Fransa'nın Annecy kasabasında 8-14 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak. Festival, önceki edisyonların aksine bu yıl tek bir uzun metrajlı film yerine beş kısa filmin dünya prömiyeriyle başlayacak.

Bali Uluslararası Film Festivali olarak da bilinen "Balinale", bugün Endonezya'da başlayacak. Endonezyalı film yapımcılarına küresel bir izleyici kitlesi sağlamayı ve yabancı film yapımcılarının filmlerinde Endonezya'yı kullanmasını teşvik etmeyi hedefleyen festival, 7 Haziran'a kadar devam edecek.

Sinema kulübü olarak 2009'da kurulan ve kısa sürede Hollanda'nın en büyük uluslararası kısa film festivallerinden biri haline gelen "Leiden Shorts" yarın sona erecek.

Konserler

Rock grubu Metallica yarın İtalya'nın Bolonya şehrinde, ABD'li pop sanatçısı Beyonce 5 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da hayranlarıyla buluşacak.

Arnavut şarkıcı Dua Lipa, yarın ve 4 Haziran'da Hollanda'nın Amsterdam, 7 Haziran'da İtalya'nın Milano şehrinde konser verecek.

İtalyan tenor Andrea Bocelli 6 Haziran'da Polonya'nın Poznan, 8 Haziran'da ise Wroclaw kentinde sahne alacak.

Sahne adıyla Ed Sheeran olarak bilinen Edward Christopher, Fransa'nın Marsilya kentinde 6 ve 7 Haziran'da müzikseverlerle bir araya gelecek.

ABD'li rapçi Chris Brown, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, 50 Cent ise Almanya'nın Frankfurt şehrinde 8 Haziran'da konser verecek.

Billie Eilish yarın ve 4 Haziran'da Polonya'nın Krakow, 6 Haziran'da Avusturya'nın Viyana, 8 Haziran'da ise İtalya'nın Bolonya kentinde sahnede olacak.

Imagine Dragons, yarın Estonya'nın Tallinn, 5 Haziran'da İsveç'in Stokholm şehrinde performans sergileyecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 6 Haziran'da 11 film vizyona giriyor.

Mia Threapleton, Benicio del Toro, Michael Cera, Tom Hanks, Bryan Cranston, Willem Dafoe, Scarlett Johansson ve Benedict Cumberbatch gibi ünlü isimlerin rol aldığı, Wes Anderson'un yönetmenliği üstlendiği "The Phoenician Scheme" izleyiciyle buluşacak.

Len Wiseman'ın yönettiği ve Shay Hatten'ın kaleme aldığı, "John Wick" serisinden uyarlanan "Ballerina" sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Filmde başrolleri Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Ian McShane ve Keanu Reeves paylaştı.

Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Jacob Tremblay ve Mark Hamill'in oynadığı, Stephen King'in aynı isimli romanından uyarlanan, "Chuck's Life" beyaz perdeye yansıyacak.

ABD'de ayrıca "Bad Shabbos", "Dangerous Animals", "The Ritual", "I Don't Understand You", "Pavements", "F Plus" ve "Little Angels" filmleri de vizyonda olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanat ve Eğlence Dolu Etkinlik Haftası - Son Dakika

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