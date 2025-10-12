Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti - Son Dakika
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti
12.10.2025 00:29
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir akrabasının düğününde şarkı söyleyen yöresel sanatçı 47 yaşındaki Yüksel Kader, sahnede kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan Kader, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken olay anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir akrabasının düğününde sahneye çıkan yöresel sanatçı Yüksel Kader, şarkı söylerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

SAHNEDE ŞARKI SÖYLERKEN YERE YIĞILDI

Giresun'da yaşayan yöresel sanatçı Yüksel Kader, akrabasının düğününe katılmak üzere Bursa'nın Gemlik ilçesine geldi. İddiaya göre düğün sırasında gelin ve damada jest yapmak için sahneye çıkan şarkıcı Kader, şarkı söylediği sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere düşen Kader'e ilk müdahale salondakiler tarafından yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sanatçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 47 yaşındaki Yüksel Kader, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel Kader'in kalp krizi geçirdiği anlar kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Akan:
    Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ne diyelim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
