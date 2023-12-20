Sanatçılar Girişimi, Milli Eğitim Bakanı\'nın görevden alınmasını istedi

Sanatçılar Girişimi, TBMM'de bütçe görüşmelerinde, "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" ifadalerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevden alınmasını istedi. Sanatçılar Girişimi tarafından yayınlanan bildiride, "Milli Eğitim Bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti'ne, laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır. Böyle bir kişi Milli Eğitim Bakanlığı gibi bu kadar önemli bir makamda bir saniye bile kalamaz. Cumhuriyet savcılarını, velileri, konuyla ilgili herkesi, bütün Cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz" denildi. Bildiriye destek veren sanatçılar arasında Zülfü Livaneli, Müjde Ar, Müjdat Gezen, Edip Akbayram, Genco Erkal, Rutkay Aziz, Melike Demirağ, Levent Üzümcü de bulunuyor.

Sanatçılar Girişimi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmeleri esnasında "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" şeklindeki sözlerine tepki göstererek bildiri yayınladı. Sanatçılar Girişimi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laik eğitime savaş açtığını belirterek görevden alınması çağrısında bulundu.

Sanatçılar Girişimi tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKAMINDA BULUNAN KİŞİ LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE, LAİK EĞİTİME KARŞI AÇIKÇA SAVAŞ AÇMIŞTIR"

"Milli Eğitim Bakanı Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor derhal görevden alınmalıdır. Bizler, aşağıda imzaları bulunan sanatçılar, yazarlar, şairler, aydınlar, çok büyük bir topluluğun, yurdumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan yurtsever, demokrat, cumhuriyetçi kamuoyunun temsilcileri olarak aşağıdaki düşüncelerimizi ve çağrımızı bütün ülkeyle paylaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı makamında bulunan kişi laik Türkiye Cumhuriyeti'ne, laik eğitime karşı açıkça savaş açmıştır. Laisizmi, çağdaş eğitimi terörizmle bir tutarak çağdaşlık, evrensellik, Atatürkçülük ve Cumhuriyet düşmanlığını ilan etmiştir. Böyle bir kişi Milli Eğitim Bakanlığı gibi ülkemizin ve en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamları ile ilgili bu kadar önemli bir makamda bir saniye bile kalamaz. Cumhuriyet savcılarını, velileri, konuyla ilgili herkesi, bütün Cumhuriyetçileri göreve çağırıyoruz. Bizler, sevgili ülkemizin, laik, çağdaş, Cumhuriyet değerlerine sahip sanatçıları, yazarları, şairler aydınları bu kişiyi ve sözlerini lanetle kınıyor, bu alanda ve bu konuda üstümüze düşecek olan her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu sevgili halkımıza bildiriyoruz."

Bildiride imzası olan sanatçı, yazar, şair ve aydınlar şöyle:

"Genco Erkal, Ataol Behramoğlu, Müjdat Gezen, Dilek Türker, Erdal Atabek, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Bedri Baykam, Mehmet Aksoy, Zeynep Oral, Tamer Levent, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr. Kemal Özmen, Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Prof. Dr. Erendiz Atasü, Alper Akçam, Salih Turan, Nejat Yavaşoğulları, Melike Demirağ, Cahit Berktay, Nihat Behram, Mazlum Çimen, Tuna Kiremitçi, Salih Güney, Müjde Ar, Ahmet Kanneci, Nevra Bucak, Tülay Ferah, Ayhan Gülsoy, Ayça Öztorun, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş, Hüseyin Yurttaş, Erhan Doğan, Levent Üzümcü, Feridun Andaç, Hüseyin Haydar, Ahmet Özer, Orhan Alkaya, Cevat Turan, Mustafa Balbay, Tevfik Kızılkaya, Elif Akkaya, Nebil Özgentürk,Öner Yağcı, Özgür Efe, Abdülkadir Paksoy, Sadık Gürbüz, Gani Cansever, Arife Kalender, Sevgi Özel, Attila Aşut, Erhan Doğan, Adil Salih, Mustafa Köz, Nevzat Çelik."