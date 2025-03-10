Sanatçılardan Suriye'ye Kıyım Çağrısı

(ANKARA) - Suriye'de yaşanan şiddet olaylarına karşı müzisyen, şair, yazar, yönetmen, oyuncu, heykeltraş, karikatürist, fotoğrafçı, gazeteci, aktivist ve diğer birçok alandan çok sayıda ismin imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, "Bütün halkımızı bu kaygı veren gidişata karşı kenetlenmeye, yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

Suriye'de Alevilerin yoğun yaşadığı Lazkiye, Tartus ve Humus'ta artan şiddet ve saldırılar üzerine çok sayıda sanatçı saldırıların durdurulması çağrısıyla ortak bir açıklama yapıldı. Aralarında Barış Atay, Cahit Berkay, Suavi, Tolga Sağ'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ismin imzasının yer aldığı "Suriye'deki Alevi kıyımını durdurun" başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz aşağıda imzası olan sanatçılar, düşün emekçileri, insan hakları savunucuları, vicdan sahibi insanlar kalbimizdeki çığlığı sizinle paylaşıyoruz. Coğrafyamız kaynıyor. Birçok farklı alt üst oluş hepimizi bazen umut bazen acıya boğuyor.

Suriye'deki yeni cihatçı rejim, ülkedeki alevi nüfusa karşı akıl almadık bir zulme girişmiş durumda. Sadece onlara mı? Dürziler, Ezidiler, Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Çerkesler, laikler ve kadınlar kendilerini tehdit altında hissediyorlar.

"Bu sistematik saldırılar sonucu yüzlerce Alevi kardeşimiz hayatını kaybetti, binlerce insan zorla evinden sürgün edildi"

Her gün başka bir haber, video, yardım çağrısıyla sarsılıyoruz, korkuya kapılıyoruz. Aleviler bizim ülkemizin de bir gerçeği ve tarihidir. Kültürümüzün kopmaz bir parçasıdır. Benzer acıları da defalarca yaşamış bir ülke olarak, hemen yanı başımızda yaşanan gelişmelerin bu topraklarda da kaygıya neden olacağı açık bir gerçektir. Yunus, Mevlana, Hacıbektaş'tan devraldığımız kültürümüz insanı yüceltir ve onun yanında durur. Büyüklerimiz 'yetmiş iki millete aynı gözle' bakmayı fısıldamıştır kulağımıza. O yüzdendir ki hiçbir kötülüğe kayıtsız kalmayız, kalamayız. Bütün halkımızı bu kaygı veren gidişata karşı kenetlenmeye, yetkilileri de bu kıyımı durdurmak için harekete geçmeye, çağırıyoruz. Sesinizi sesimizin yanına katın. Siz de imza verin, sözümüzü yayın."

Açıklamada imzası bulunan isimler şöyle:

Abbas Karakaya, Ahmet Haluk Ünal, Ahmet Nazif Yücel, Ahmet Tirgil, Akif Kurtuluş, Ali Ekber Kayış, Ali Haydar Can, Ali Nafile, Ali Oktay Coşkun Ali Seçkiner Alıcı, Alper Bakıner, Asuman Susam, Ayhan Aydın, Aygül Erce, Ayşe Tütüncü, Ayşenur Kolivar, Azime Önlü, Avni Sağlam, Barış Atay, Bayar Şahin, Beser Hatice Altınışık, Burhan Boran, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Cem Yılmaz (Müzik Yapımcısı- Anadolu Müzik), Cenk Gündoğdu, Ceren Gündoğan Cevahir Canpolat, Ceyhun Demir, Cihan Keşkek, Cihan Oğuz, Deniz Ezer, Deniz Mahir Kartal, Derviş Akbaş, Doğukan Karakuş, Ecevit Alkan Edip Yeşil, Efkan Şeşen, Elif Çongur, Eko Anarşist Kolektif, Ender Balkır, Ercüment Şahin Çervatoğlu, Eren Aysan, Erdal Bayrakoğlu, Erdal Kılıçkaya, Erdem Tüzün, Erk Acarer, Esra Öztürk, Eylem Aktaş, Ezgi Dilan Balcı, Ferhat Aktaş, Ferhat Livaneli, Feryal Öney, Fuat Doğan, Fuat Talay, Gökhan Dirican, Gökhan Toker, Gökmen Yener, Güneş Demir, Gürcan Özkan, Hasan Ağırdağ, Hasan Sivri, Hasan Tören, Haydar Ergülen, Hayrettin Geçkin, Hicri İzgören, Hilmi Yarayıcı, Hizam Hasırcı, Hüseyin Turan, İbrahim Beyaz, İbrahim Karaca, İhsan Eliaçık, İlkay Akkaya, İlke Kızmaz, İrşad Aydın, İrfan Erden, İsmail Cem Doğru, İsmail Hakkı Demircioğlu, Kamil Kartal, Kamil Koç, Kemal Kahraman, Kemal Sahir Gürel, Latife Akyüz, M. Emre Battal, M. Fazıl Karasu, Mahir Baş, Mahir Mansuroğlu, Marsis, Mehmet Ateş, Mehmet Erte, Mehmet Gümüş, Mehmet Özer, Mehmet Said Aydın, Mehveş Güney, Melike Belkız Aydın, Memet Demir, Mertcan Fırat, Mesut Arslan, Metin Kahraman, Metin Kaygalak, Metin Cihan, Muammer Ketencoğlu, Murat Ertel, Murat Kalaycıoğlu, Musa Kurtuluş, Mustafa Köz, Mustafa Sazcı, Nidal Hawari, Nihat Behram, Niyazi Koyuncu, Nuri Günay, Onder San, Orhan Alkaya, Osman Akkuş, Osman Çakmakçı, Ozan Çoban, Özcan Şenver,

Özcan Yaman, Öznur Turan Şeker, Pelin Özer, Ragıp İncesağır, Ragıp Yavuz, Selda Öztürk, Selim Bölükbaşı, Serap Yağız, Serdar Keskin, Serhad Savaş, Sevilay Adıgüzel, Sevinç Öztürk, Seyfi Yerlikaya, Seyithan Kızıl, Sezai Sarıoğlu, Stella Venier, Suavi, Şahabettin Demir, Şeref Bilsel, Taner Öngür, Tarık Günersel, Tolga Sağ, Tuğrul Keskin, Tunay Bozyiğit Seyduna, Tunay Devrim, Turabi Yıldırım, Utkun Büyükaşık, Ümit Olgun, Ümmüşen Ünlü Gürsoy, Vural Bahadır Bayrıl, Yasemin Göksu, Yaser Bereketoğlu, Yaşar Seyman, Yelda Emek, Yıldız Bilgin Bayazıt, Yılmaz Kahraman, Yılmaz Tuluk, Zeynep Altıok Akatlı, Zihni Cinan.