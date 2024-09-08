Türk Öğrenciler Bilim Olimpiyatlarında Başarı Elde Etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası bilgisayar ile astronomi ve astrofizik olimpiyatlarında madalya kazanan öğrencileri tebrik etti.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı kazanan öğrencilere ilişkin bilgi verdi.

"Geleceğin bilim insanı gençlerimiz, uluslararası bilim olimpiyatlarında başarıya doymuyor. Türkiye'nin geleceği emin ellerde." ifadesini kullanan Kacır, Moldova'da düzenlenen 8. Avrupa Genç Bilgisayar Olimpiyatı'nda Yunus Emre Artal'ın altın, Mustafa Selim Özekinci'nin gümüş, Efe Güngör ve Teoman Ata Korkmaz'ın da bronz madalya kazandığını bildirdi.

Kacır, Brezilya'da düzenlenen 17. Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatı'nda Deniz Han'ın gümüş, Mustafa Efe Üçer ve Muhammed Said Kocabaş'ın bronz madalya aldığını, İsmail Efe Eltutan'ın ise mansiyon derecesi elde ettiğini aktardı.

Mısır'da düzenlenen 36. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı'nda Duru Özer'in altın, Cengiz Eray Aslan ve Berke İnan Tol'un gümüş, Noyan Cantürk'ün de bronz madalyanın sahibi olduğunu belirten Kacır, "Tüm öğrencilerimizi, desteklerini esirgemeyen kıymetli aileleri ile değerli öğretmen ve akademisyenleri yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'nin geleceği emin ellerde." değerlendirmesini yaptı.