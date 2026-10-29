Sancaktepe halk pazarında esnaf grupları bıçaklarla çatıştı: Ferhat Ö. öldü, 15 yaşındaki çocuk dahil 5 yaralı - Son Dakika
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Sancaktepe halk pazarında esnaf grupları bıçaklarla çatıştı: Ferhat Ö. öldü, 15 yaşındaki çocuk dahil 5 yaralı

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Sancaktepe halk pazarında esnaf grupları bıçaklarla çatıştı: Ferhat Ö. öldü, 15 yaşındaki çocuk dahil 5 yaralı
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Sancaktepe halk pazarında esnaf grupları bıçaklarla çatıştı: Ferhat Ö. öldü, 15 yaşındaki çocuk dahil 5 yaralı
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Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'ndeki halk pazarında sabah saatlerinde iki esnaf grubu arasında başlayan yer tartışması bıçakların çekilmesiyle sona erdi. Ağır yaralanan 31 yaşındaki Ferhat Ö. hastanede hayatını kaybetti, aralarında 15 yaşında bir çocuğun da olduğu 5 kişi tedavi altına alındı. Polisin gözaltına aldığı 3 kişiden H.H. ve N.Ü. adliyeye sevk edildi, M.H. ise serbest kaldı.

SANCAKTEPE'de pazarcılar arasında çıkan bıçaklı yer kavgasında Ferhat Ö. (31) hayatını kaybederken, biri çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden M.H. (47) serbest bırakılırken, H.H. (38) ve N.Ü. (43) 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

YER TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 08.04 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'nde kurulan halk pazarında meydana geldi. İddiaya göre, esnaf iki grup arasında çıkan yer tartışması kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Ferhat Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, H.H. isimli pazarcının bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi. H.H. ve olay sırasında yanında bulunan N.Ü. ile bağlantılı olduğu belirlenen M.H. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.H. serbest bırakılırken, H.H. (38) ve N.Ü. (43) 'Kasten Yaralama' ve 'Kasten Öldürme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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