Sancaktepe\'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sancaktepe'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak'ta 34 KGA 031 plakalı otomobilinden inmek üzere olan Mesut A, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.
Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu.
Mesut A'nın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu, aracı çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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İngiltere, kan testleri yoluyla Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerinin daha erken teşhis edilip edilemeyeceğini anlamak için denemeler yapıyor. Bu sayede daha fazla insanın bakım, destek ve yeni ilaç tedavilerine daha erken aşamada başlanması umuluyor. Alzheimer Society verilerine göre dünyada 55 milyon insan demansla yaşıyor ve 2050'de bu rakamın 139 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
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