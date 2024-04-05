Sancaktepe'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sancaktepe'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sancaktepe\'de silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sancaktepe'de Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, kimliği belirsiz kişiler tarafından Mesut A. adlı bir kişiye ateş açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri, olay yerini güvenlik altına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de boş kovanlar buldu. Mesut A'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, araç ise olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

05.04.2024 05:45  Güncelleme: 05:48
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Sancaktepe'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak'ta 34 KGA 031 plakalı otomobilinden inmek üzere olan Mesut A, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Mesut A'nın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu, aracı çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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