Sanchez'dan Ortadoğu'ya Telefon Diplomasisi - Son Dakika
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Sanchez'dan Ortadoğu'ya Telefon Diplomasisi

İspanya Başbakanı Sanchez, Katar ve Mısır liderleriyle Gazze'deki durumu ele aldı.

22.11.2024 20:47
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmelerinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının yarattığı ciddi durumu ele aldı.

Sanchez, telefon diplomasisiyle ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze ve Lübnan'daki durumun ciddiyetini dikkate alarak Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri yaptım. Her ikisi de bölgesel gerilimin kontrol altına alınmasında muazzam bir liderlik sergiledi ve onlara İspanya'nın bölgede barış ve istikrara olan bağlılığını yeniden teyit ettiğini ifade ettim." dedi.

"Bölgede gerilimi azaltmak için Gazze'de ateşkes şarttır." ifadesini kullanan Sanchez, " Orta Doğu'da barışa giden tek geçerli yol olan iki devletli çözümü desteklemeye devam etmeliyiz. Bu görevde Avrupa-Arap işbirliği hayati öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in, 28 Kasım Perşembe günü Meclis Genel Kurulunda milletvekillerini Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle ve hükümetin bölgede barış için attığı adımlarla ilgili bilgilendireceği duyuruldu.

Kaynak: AA

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