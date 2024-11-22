Sanders, UCM'nin Netanyahu Kararını Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanders, UCM'nin Netanyahu Kararını Destekledi

Bernie Sanders, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emrini destekledi ve saldırıları kınadı.

22.11.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından, karara katıldığını belirtti.

Sanders, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin, sosyal medya platformu X hesabından yazılı açıklama yaptı.

UCM'nin suçlamalarının sağlam temellere dayandığını kaydeden Sanders, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını hatırlattı.

Sanders, "Dünya uluslararası hukuka uymazsa, daha fazla barbarlığa sürükleneceğiz." ifadesini kullandı.

Senatör Sanders, UCM'nin kararlarına katıldığını vurguladı.

UCM, dün " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Binyamin Netanyahu, Bernie Sanders, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanders, UCM'nin Netanyahu Kararını Destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün Eski bakan da duruşma salonunda Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
00:17 İngiltere’den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız
16:20 Antalya’da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi Antalya'da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi
16:17 Hasan Arat’tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş’ın prensibi olamaz Hasan Arat'tan çok konuşulacak Talisca sözleri: Beşiktaş'ın prensibi olamaz
16:10 Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ’’Balistik füzeler hakkında konuşma’’ Rus yetkili canlı yayında uyarıldı: ''Balistik füzeler hakkında konuşma''
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:02:24. #1.11#
SON DAKİKA: Sanders, UCM'nin Netanyahu Kararını Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.