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Sandıklı'da Market Denetimi Yapıldı

Sandıklı\'da Market Denetimi Yapıldı

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini denetledi. Ürünlerin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları karşılaştırıldı.

01.02.2024 10:17
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Sandıklı'da zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi.

???????Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Sandıklı'da kan bağışı etkinliği

Sandıklı'da belediye personeli, kan bağışında bulundu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki kurulan Kızılay'ın mobil kan bağışı ünitesine, gönüllü belediye personelinden çok sayıda kan topladı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, "Sandıklı Belediyesi olarak, Kızılay'a her zaman destek oluyoruz." ifadesini kulandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sandıklı'da Market Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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