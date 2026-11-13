Şanlıurfa Birecik'te minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa Birecik'te minibüsle çarpışan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Arat Dağı mevkisinde otomobil ile minibüs çarpıştı; kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.Ö. idaresindeki 06 AC 3298 plakalı otomobil, Arat Dağı mevkisinde B.S. yönetimindeki 63 AKA 797 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.Ö, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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