10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika
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10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

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Şanlıurfa'da gelen ihbar üzerine bir depoya baskın düzenleyen zabıta ekipleri; şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri ele geçirdi. Ekipler depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

12.06.2024 09:33  Güncelleme: 11:35
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir depoda yapılan denetimde, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

EKİPLER DEPOYA BASKIN DÜZENLEDİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi. Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

TAVUKLAR İMHA EDİLECEK

Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu. İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İşte işyerine yapılan baskından görüntüler;

Şanlıurfa'da Etiketsiz ve İzlenebilirliği Belirsiz Tavuklar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da Etiketsiz ve İzlenebilirliği Belirsiz Tavuklar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da Etiketsiz ve İzlenebilirliği Belirsiz Tavuklar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da Etiketsiz ve İzlenebilirliği Belirsiz Tavuklar Ele Geçirildi
10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 10 ton kaçak tavuk eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi - Son Dakika

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