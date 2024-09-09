Şanlıurfa'da 764 bin öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 764 bin öğrenci ders başı yaptı

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Şanlıurfa'da 2 bin 626 okulda 764 bin öğrenci yeni eğitim öğretim yılına başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve belediye başkanları da katıldı.

09.09.2024 13:34  Güncelleme: 13:51
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Şanlıurfa'da 764 bin öğrenci ders başı yaptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ilk ders zili çalarken 2 bin 626 okulda 764 bin öğrenci ders başı yaptı.

Şanlıurfa'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası münasebetiyle Haliliye ilçesinde Türk Anneler Derneği Rasime Polat İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Tören sonrası açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Yarınlar için gerçekten bir neslin yetiştirilmesi söz konusu. Eğitimi çok önemsiyoruz. Şehrimizin gelişimi ve dönüşüm için, daha güzel bir Şanlıurfa için hep birlikte eğitime destek olmaya devam edelim. Hep birlikte mücadelemizi sürdürelim diyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. 2 bin 626 okulumuzda 23 bin 692 sınıfta 764 bin öğrencimiz eğitim öğretime başlıyor. Şu anda da görevli 25 bin 128 öğretmenimizle birlikte eğitimde ilk ders zilini çaldık. Bütün eğitimcilerimize, okullardaki yöneticilerimize, müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, tüm velilerimize ve çocuklarımıza hayırlara vesile olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa\'da 764 bin öğrenci ders başı yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 764 bin öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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